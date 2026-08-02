Жару до +34 градусов обещают синоптики в Воронежской области в начале недели

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В Воронежской области в начале первой рабочей недели августа ожидается жаркая и местами неспокойная погода — с грозами. Метеорологическая обстановка пока определяется антициклоном. По данным регионального гидрометцентра, температурный максимум придется на понедельник, 3 августа. В отдельных районах столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

В Воронеже днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура составит от +16 до +18 градусов. Погода 3 августа будет преимущественно ясной: облачность — переменная, осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, его скорость составит 5–10 м/с. В ночные часы в области похолодает до +13 градусов — перепад температур может быть ощутимым.

Погода начнет меняться уже 4 августа. В районы области могут вернутся дожди с грозами. При этом жара сохранится — днем температура может достигать +33 градусов, ночью - +21...+22.

5 августа осадки в регионе продолжатся. Днем будет парить до +30 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +20.

В ГУ МЧС по Воронежской области отметили, что из-за затяжных дождей на территории региона установился II класса пожарной опасности. Поэтому возникновение крупных очагов лесных и других видов ландшафтных пожаров маловероятно. Однако есть риск гибели людей в прудах, реках и озерах, поскольку воронежцы потянулись на отдых в связи с продолжением жары.

О погоде в августе читайте в нашем материале.