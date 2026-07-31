От Питера до Томска: почти 260 студентов ведущих вузов прошли практику на Нововоронежской АЭС

Фото Романа Пышкина

С начала 2026 года производственную практику на Нововоронежской АЭС прошли 242 студента из ведущих технических вузов страны. До конца года на АЭС побывает еще 21 студент, и суммарное число практикантов составит 263 человека.

«Год от года желающих пройти практику на атомной станции становится все больше, а это говорит о популярности «атомных» профессий. Мы знакомим студентов с реальным производством, мотивируем и после обучения лучших ждем на работу. Если в прошлом году на практику мы приняли 220 человек, в этом году - их уже больше 260. Пик традиционно приходится на последнюю неделю июня и первые недели июля. И даже сейчас к нам продолжают поступать письма от вузов с запросами на практику студентов в осенне-зимний период», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Среди практикантов этого года - студенты 16 вузов из разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Томска. Больше всего студентов - из Воронежского государственного университета (ВГУ), Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, где студенты проходят обучение как по программам среднего, так и высшего образования.

Программа производственной практики включает работу с технической документацией под руководством наставника, посещение производственных подразделений, Учебно-тренировочного пункта НВАЭС.

О важности работы с молодыми кадрами упомянул и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:«Удержание молодых сотрудников — общая задача всей отрасли. Важно не замалчивать проблемы, а решать их вместе, поддерживать друг друга на всех уровнях. У молодежи в этой системе своя роль: со временем она придет на смену нынешним руководителям и специалистам. Главное, чтобы молодые сотрудники не просто приходили в отрасль, а становились сильнее и профессиональнее своих предшественников».

У атомной отрасли амбициозные планы: до 2042 года в России планируется построить 38 энергоблоков. Чтобы реализовать эти задачи, госкорпорации «Росатом» предстоит ежегодно привлекать до 4 000 молодых специалистов и более 200 тысяч рабочих. Только концерн «Росэнергоатом» к 2030 году будет нуждаться в более чем 2 000 выпускников в год.

Справка.

Диалог с молодёжью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия Росатома уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, студентами и школьниками, а также прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и созданию специализированных образовательных программ.

В России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность. Для повышения эффективности работы по направлению дополняется и законодательная база.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС