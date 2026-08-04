Экологические проекты Нововоронежской АЭС признали лучшими в регионе

Фото Ольги Романовой

Стали известны результаты регионального этапа VI международной премии «Мы вместе»*, направленной на признание и поддержку лидеров общественно значимых инициатив. Победителями регионального этапа стали 1443 участника, полуфиналистами — 518. В число лучших вошли два проекта, реализованные сотрудниками Нововоронежской АЭС.

В номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес» первое место занял проект «На шаг впереди. Программа развития экокомпетенций Черноземья». Сотрудники атомной станции, одновременно осуществляющие добровольческую деятельность в Воронежском областном отделении «Всероссийского общества охраны природы», в 2025 году провели 11 значимых мероприятий в 15 образовательных организациях региона. Как рассказала председатель областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Ольга Романова, цель проекта - формирование личности с высокой экологической культурой по системе «детский сад — школа — дополнительное образование — вуз — предприятие».

Нововоронежцы проводили экозанятия, профориентационные встречи, практико-ориентированные тренинги для молодежной аудитории, которые призваны помочь раскрыть ее творческий потенциал, определиться с будущей профессией (достижение целей национального проекта «Дети и молодежь»).

Одним из ярких мероприятий проекта стал конкурс «Дебют в науке», который впервые провели сразу в 7 школах региона для юных исследователей в области ответственного отношения к окружающей среде в рамках устойчивого развития. Конкурс прошел при поддержке представителей Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, концерна «Росэнергоатом», Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, Воронежской областной Думы и Управления экологии г. Воронежа. Для всех участников провели виртуальный тур по Нововоронежской АЭС. Изданный сборник исследовательских работ учащихся направлен в 115 школ Воронежской области.

Второй проект «Общество. Бизнес. Экокультура», реализованный Нововоронежской АЭС совместно с Воронежским областным отделением «Всероссийского общества охраны природы» при непосредственной поддержке АНО «Энергия развития Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», вошел в число полуфиналистов премии в номинации «НКО и проекты. Устойчивое будущее».

Цель проекта — формирование у граждан бережного отношения к природе и осознанного потребления. Работа по созданию необходимой инфраструктуры, интеграции принципов циркулярной экономики и внедрению современных эко-привычек объединила представителей НКО, бизнеса, научного сообщества и молодежь.

В 2025 году было проведено 15 масштабных мероприятий, участие в которых приняло более 2300 человек. Так, благодаря атомным эко-активистам в ходе IV Международного Межотраслевого Форума по культуре обеспечения безопасности (г. Санкт-Петербург) организован мастер-майнд с участием семи организаций российского крупного бизнеса и представителей государств-участников СНГ. По итогам подготовлен Меморандум и в Нововоронеже реализован опыт ПАО «ТатНефть» по сбору от населения отработанных автомобильных шин. Более 30 тонн покрышек на безвозмездной основе передали на переработку.

«Культура экологической безопасности — это не только ответственность компаний, но и каждого из нас. Это не формальность, а строгая инженерная дисциплина с рисками и ответственностью. Данный подход разделяет и концерн «Росэнергоатом». На чемпионате профессионального мастерства «ReaSkills-2025» в компетенции «Цифровое ПСР-предприятие» домашнее задание было посвящено утилизации и переработке отходов. Инновационные решения и экологичные практики уже помогают крупным предприятиям сокращать количество отходов и экономить ресурсы, но без поддержки людей никакие технологии не сработают», - поделился начальник отдела Управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС НВАЭС, лидер молодежного движения Московского центра «ВАО АЭС», заместитель руководителя отраслевого молодежного проекта «Лига безопасности» Александр Белкин.

Важность реализации социальных инициатив отмечает и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Мы законодательно поместили стратегии развития наших городов в корпоративную стратегию «Росатома», во всю стратегию развития нашей отрасли, потому что невозможно разделить две повестки, невозможно жизнь человека рассматривать только в производственном ключе, не обращая внимания на социальные вопросы».

Справка.

Волонтерство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно участвуют в этой работе.

*Премия #МЫВМЕСТЕ — ключевая ежегодная премия, направленная на признание и поддержку лидеров общественно значимых инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни в России и мире. В 2026 году организаторы получили рекордные 60 тыс. заявок от добровольцев из 155 стран мира. Жюри оценивало проекты по таким критериям, как значимость, масштабируемость и социальный эффект. Премия организуется Росмолодежью и Ассоциацией Добро.РФ с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС