Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

1 октября воронежцев ждет очередное повышение тарифов. По закону, их пересмотр производится не чаще одного раза в год. Обычно это происходит в июле. Но в этом году, по решению правительства РФ, дату перенесли на 1 октября, что связано с проведением выборов в Госдуму, которые назначены на 18-20 сентября.

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Коммуналка традиционно съедает большую часть семейного бюджета воронежцев. Особенно – в зимнее время. По прогнозам экспертов, в целом стоимость коммунальных услуг в платежках воронежцев вырастет на 9,9%. При этом допускается трехпроцентное отклонение, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. На практике тариф обычно отклоняется в большую сторону.

Стоимость электроэнергии вырастет на 11,3 % для потребителей в первом диапазоне (от 0 до 1050 кВт/ч). Во втором и третьем будут действовать повышенные тарифы. Ежемесячная плата за электроэнергию будет рассчитываться путем сложения стоимости трех диапазонов. Таким образом чиновники стимулируют воронежцев экономить электроэнергию.

Отопление и подогрев воды подорожают в среднем на 9,7%, но конкретный размер тарифа за гигакалорию рассчитывается для каждого дома с учетом множества факторов – поставщика, состояния дома и его коммуникаций, наличия счетчика тепла.

Водоснабжение с 1 октября подорожает на 9,8%. Гораздо больше вырастет в цене услуга водоотведения – сразу на 16,9%.

Добавим, что Минстрой России подготовил проект приказа о введении единой формы инвестиционных программ для всех организаций в сфере водоснабжения и водоотведения. Задача документа – установить контроль расходования средств и состояния инфраструктуры, а также сделать прогнозированным изменение тарифа.

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в октябре прибавит стоимости на 1,7%.

Газоснабжение в среднем подорожает на 9,6%. Стоимость топлива для потребителей будет зависеть от количества газовых приборов, которыми оборудовано жилье, а также от того, используется ли газ для отопления.

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С начала октября, по прогнозам, пересмотрят и тарифы на пассажирские перевозки в регионе. Очередное подорожание стоимости проезда должно было также произойти после 21 июля, но перевозчикам дали понять, что это произойдет после выборов. То есть, в октябре.

Насколько вырастет проезд, можно только догадываться. Еще год назад транспортные компании называли приемлемой цену в 40-45 рублей, но чиновники утвердили 37 и 40 рублей (безналичная и наличная оплата).

- В тариф в 40 рублей закладывалась стоимость дизельного топлива в 60-65 рублей, максимум – 75. Но сегодня по такой цене дизеля практически не найти! У нас машины в лизинге, и каникул от платежей никто нам не дает. Обязательства надо выполнять, несмотря на рост цен на топливо, - говорят перевозчики.

Сейчас на фоне проблем топливного рынка делать предположения о новой цене проезда в автобусах и вовсе сложно.