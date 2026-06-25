Подорожание проезда в Воронеже пока откладывается

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Приближается срок очередного пересмотра тарифа на проезд в общественном транспорте Воронежа. По закону менять стоимость допустимо не ранее, чем через год. А последнее повышение было 21 июля 2025 года. Учитывая бензиновый ажиотаж и постоянное подорожание топлива на заправках, логично предположить, что воронежцам нужно готовиться к очередному росту тарифа.

«КП» поинтересовалась, подавали ли транспортные компании заявки с обоснованием нового тарифа. И, оказалось, что документов на пересмотр пока в министерство государственного регулирования тарифов не поступало.

Напомним, уже в прошлом году перевозчики настаивали, на стоимости проезда в 40-45 рублей. Чиновники утвердили тариф на нижней границе, но тогда ситуация с бензином была стабильной, в отличие от нынешней.

«Комсмолка» пообщалась с руководителями частных транспортных компаний, которые назвали ситуацию в отрасли близкой к критической.

- В тариф в 40 рублей закладывалась стоимость дизельного топлива в 60-65 рублей, максимум – 75. Но сегодня по такой цене дизеля практически не найти! У нас машины в лизинге, и каникул от платежей никто нам не дает. Обязательства надо выполнять, несмотря на рост цен на топливо.

В тоже время перевозчикам очевидно, что пересмотр тарифа отложат до октября из-за грядущих выборов. А, это значит, что работать в убыток они будут еще минимум три месяца. Как это отразится на функционировании общественного транспорта, остается лишь догадываться. «Многие предприятия могут этого не пережить», признаются в частных АТП.

- Ситуацию могло бы спасти государственное субсидирование отрасли, хотя бы на ГСМ. Это позволило бы, с одной стороны, снизить социальную напряженность, а с другой - поддержать перевозчиков. Но об этом речи пока не идет, - говорят в АТП.