Также на АЗС отменили внеплановые технологические перерывы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 августа власти Воронежской области и операторы рынка представили актуальные данные по ситуации с наличием популярных марок топлива в регионе.

Ситуация с бензином на 4 августа 2026 года в Воронежской области

По данным ежедневного мониторинга, обстановка с топливом в Воронеже и области остается стабильной и контролируемой. Доступность различных видов на автозаправочных станциях региона следующая:

бензин АИ-92 - присутствует на более чем 72% АЗС;

бензин АИ-95 - доступен почти на 69% станций;

дизельное топливо - имеется более чем на 84% заправок.

Согласно информации крупнейших операторов рынка, почти все крупные поставщики уже смягчили ранее действовавшие ограничения.

Смягчение ограничений на АЗС в Воронеже и области

Чтобы нормализовать обстановку с топливом, уже увеличили лимиты отпуска топлива в один бак - до 40-50 литров в городской черте. А также отменили внеплановые технологические перерывы на станциях.

При этом большинство компаний сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в потребительскую тару (канистры). Операторы подчеркивают, что данные меры носят превентивный характер и могут оперативно меняться в зависимости от объемов поступающих новых партий.

- Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти, - подчеркнули в областном правительстве.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что все виды автомобильного топлива подешевели в Воронежской области. По данным Воронежстата на 31 июля 2026 года, АИ-92 стоит 80,28 рубля — меньше на 6,84 рубля за литр в сравнении с неделей с 14 по 20 июля. Солярка сбавила 7,51 рубля — в среднем литр стоит 87,63 рубля. 95-й бензин подешевел на 5,3 рубля — до 88,1 рубля, а 98-й — на 2,13 рубля (литр стоит 110,24 рубля).