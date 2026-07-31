Все виды автомобильного топлива заметно подешевели в Воронежской области

АИ-92 теперь стоит 80,28 рубля – меньше на 6,84 рубля за литр в сравнении с неделей с 14 по 20 июля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 21 по 27 июля в Воронежской области подешевели все виды топлива. Информацией об этом поделился Воронежстат.

АИ-92 стоит 80,28 рубля – меньше на 6,84 рубля за литр в сравнении с неделей с 14 по 20 июля.

Солярка сбавила 7,51 рубля – в среднем литр стоит 87,63 рубля. 95-й бензин подешевел на 5,3 рубля – до 88,1 рубля, а 98-й – на 2,13 рубля (литр стоит 110,24 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 7 по 13 июля колебался от четырех до шести рублей.

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