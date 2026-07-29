«Волшебные нотки атома»: в Нововоронеже создали рок-пособие для юных гитаристов

Фото - Фонд "АТР АЭС

Он издан благодаря победе проекта «Волшебные нотки атома» в конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС».

Автором и руководителем проекта является педагог Михаил Муравьёв, который создал уникальное пособие, не имеющее аналогов.

Идея сборника родилась из многолетней практики преподавания: классический репертуар часто не вызывает у современных детей интереса, а популярная техника фингерстайл практически не представлена в доступных учебных материалах для начинающих. Михаил Муравьёв решил закрыть этот пробел: изучил нотную литературу и видеозаписи, адаптировал технику под возраст и интересы детей. На разработку издания ушло полгода, вёрстку и набор нот автор сделал сам.

Каждое произведение, вошедшее в сборник, представляет собой новую ступень в освоении фингерстайла. В августе 2026 года первые экземпляры сборника будут направлены в детские школы искусств городов-спутников «Росатома», где ими будут пользоваться педагоги по классу гитары.

Автор не планирует останавливаться на достигнутом. «Чтобы проследить положительную динамику и развитие проекта, я запущу серию видеопубликаций произведений из сборника от педагогов школ искусств, получивших издание, – это продлится до конца декабря 2026 года. Весь видеоматериал будет опубликован на моей странице во «ВКонтакте», а также на других интернет-площадках», – рассказывает Михаил Муравьев.

Кроме того, Михаил рассматривает возможность создания ещё одного уникального сборника, в который войдут произведения композиторов из городов-спутников «Росатома». Это укрепит творческие связи между городами, взаимодействие на культурно-музыкальном уровне, а также поможет продвижению талантливых творческих людей из атомных городов.

Проект «Волшебные нотки атома» стал ещё одним примером успешной реализации социальных инициатив при поддержке Фонда «АТР АЭС», направленных на развитие культуры и образования в городах концерна «Росэнергоатом».

Для справки:

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») создан в 2013 году с целью объединения усилий концерна «Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в решении вопросов социально-экономического и инфраструктурного развития территорий, реализации федеральных и региональных программ, направленных на формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госкорпорации «Росатом» также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.