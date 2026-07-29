Воронежцы выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

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Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование проводилось во втором квартале 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Воронежской области, где оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия T2 вошли еще 69 малых населенных пунктов в 24 районах, таким образом, более 19 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 40% базовых станций в регионе затронули технические работы по оптимизации, при этом особое внимание было уделено усилению сети в спальных районах Воронежа и популярных местах отдыха, например, в парке «Червленый Яр», музее-заповеднике «Костенки» и на Придаченской дамбе. Также на объектах связи T2 в Воронеже, Борисоглебске и в Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Каменском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Поворинском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Хохольском районах был проведен рефарминг частотного диапазона – за счет перераспределения частот улучшен наиболее востребованный сервис LTE.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была модернизирована и усилена новыми техническими объектами: проведена модернизация на 10% базовых станций в регионе и выведены в эфир объекты связи в Воронеже, Борисоглебске и в Бобровском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Петропавловском, Рамонском, Россошанском, Хохольском районах. Продолжаются работы по улучшению покрытия в Воронежском и Борисоглебском городских округах, Аннинском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Рамонском, Россошанском и Семилукском районах.

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз и цифровые сервисы для жизни. Например, оператор расширяет мультиподписку MiXX, добавляя опции, увеличивая количество эксклюзивного контента и создавая новые версии любимого клиентами продукта. Благодаря принципу конструктора наполнение MiXX можно собрать самостоятельно из множества полезных сервисов: доступа к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам и электронным библиотекам, повышенного кешбэка и бонусов в популярных магазинах, дополнительного пакета гигабайтов и других.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Лидерство по числу активных абонентов – это прежде всего подтверждение высокого уровня доверия к T2 и индикатор того, что мы выбрали верный курс. Лояльность и удовлетворенность пользователей качеством услуг – главный результат нашей работы, поскольку интересы клиентов всегда были и остаются центром нашей стратегии. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем последовательно развивать техническую инфраструктуру T2, расширять покрытие и емкость сети в Воронежской области, а также запускать новые выгодные продукты и сервисы. Для нас важно выходить за рамки телекома, создавать новые возможности и предлагать больше, чем просто мобильная связь. Мы благодарны нашим клиентам за каждую искреннюю рекомендацию, поэтому в рамках реферальной программы дарим взаимную выгоду тем, кто уверен в качестве наших услуг и делится своим пользовательским опытом».

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