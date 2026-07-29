Нововоронежские атомщики удостоены наград Президента РФ

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За высокие профессиональные достижения и весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы ведущий инженер отдела лицензирования Нововоронежской АЭС Елена Розина получила Почетную грамоту Президента РФ.

Стаж работы Елены Розиной на атомной станции - более 40 лет. Ее компетенции позволили грамотно выстроить работу предприятия с различными контрольно-надзорными органами. При участии ведущего инженера отдела лицензирования был оформлен целый пакет ключевых разрешительных документов, решены сложные вопросы лицензирования. Елена Розина принимала активное участие в подготовке к надзорному аудиту системы качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. Наработки сотрудника НВАЭС тиражировали на другие атомные станции, что, в свою очередь, привело к значительной экономии средств для атомной отрасли.

Заместитель начальника реакторно-турбинного цеха №2 Нововоронежской АЭС Сергей Киселев отмечен Благодарностью президента РФ. В атомной отрасли он работает более 20 лет. Под руководством и непосредственном участии Сергея Киселева были реализованы масштабные проекты по модернизации оборудования и повышению безопасности энергоблоков. Кроме того, сотрудник НВАЭС активно занимается волонтерской деятельностью — организацией гуманитарной помощи, поддержкой военнослужащих, развивает проекты по обучению добровольцев.

«Эти награды — особый знак признания профессиональных заслуг наших работников, это высокая оценка государством ежедневной работы атомщиков. Без вклада каждого сотрудника не было бы наших общих производственных успехов», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Справка.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС