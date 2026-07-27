Молодежный парламент Воронежской области должен будет доказывать эффективность своей работы

фото: Воронежская областная Дума

Инициатива исходила от самого молодежного органа и направлена на повышение прозрачности и результативности его деятельности. Соответствующее решение было одобрено в ходе 11-го пленарного заседания.

Главное нововведение — внедрение ключевых показателей эффективности (КПЭ). Отныне Молодежный парламент получил полномочия самостоятельно утверждать критерии, по которым будет оцениваться его работа. В фокусе внимания окажутся сразу несколько направлений: вклад в законотворчество, качество экспертно-аналитических заключений, публичная активность депутатов и интенсивность взаимодействия с муниципальными образованиями. Подобная практика уже зарекомендовала себя в ряде других субъектов РФ.

фото: Воронежская областная Дума

– Введение четких критериев оценки — это не бюрократическая формальность, а инструмент мотивации. Мы хотим, чтобы каждый член парламента понимал личную ответственность за выполнение поставленных задач, – прокомментировала инициативу председатель Молодежного парламента Мария Русина.

Еще один блок изменений касается возрастного ценза. Законодательно закреплен предельный возраст участника – 35 лет включительно. Это решение синхронизирует региональные нормы с федеральным законодательством о молодежной политике. Теперь достижение 36 лет станет автоматическим основанием для досрочного прекращения полномочий.

Кроме того, документ вводит единые удостоверения для членов Молпарламента. Описание и образец бланка закреплены в специальном приложении к Положению, которое также утверждено облдумой. Поправки также уточнили регламент созыва первого заседания обновленного состава и механизмы организационного обеспечения работы органа.

Комментируя итоги голосования, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов подчеркнул:

фото: Воронежская областная Дума

– Принятый закон – это логичный шаг к переформатированию Молодежного парламента. Наша общая задача – превратить его из площадки для обсуждений в действующий механизм генерации реальных инициатив. Закрепление KPI – это переход от формального участия к измеримому результату. Мы ожидаем, что обновленные подходы помогут коллегам выдвигать больше конкретных законопроектов и социальных проектов, востребованных жителями Воронежской области, – резюмировал спикер заксобрания.

Александр Иванов