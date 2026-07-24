Воронежским резервистам и их семьям гарантировали бесплатную юридическую помощь

фото: Воронежская областная Дума

Теперь к ним относятся военнослужащие мобилизационного резерва и члены их семей.

На 11-м заседании регионального парламента депутаты одобрили изменения в отраслевой закон, разработанные во исполнение поручений оперативного штаба региона. Документ позволяет сделать правовую помощь более доступной для защитников Отечества, находящихся в запасе.

Согласно принятым поправкам, право на бесплатное юридическое сопровождение (включая консультации, составление процессуальных документов и представительство в судах) теперь получают граждане России, заключившие контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил, а также их родные Гарантии действуют в течение всего периода нахождения гражданина в резерве.

Комментируя решение, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов подчеркнул, что это не точечная мера, а часть системной работы по сопровождению военнослужащих:

фото: Воронежская областная Дума

– Мы понимаем, что в период нахождения в резерве у военнослужащих и их семей могут возникать вопросы, связанные с трудовыми, социальными и иными правоотношениями. Наша задача – сделать так, чтобы квалифицированная юридическая помощь была для них максимально доступной и оперативной, избавив от лишних бюрократических барьеров, – отметил Юрий Матузов.

Это уже второе значимое решение в текущем созыве, направленное на расширение доступа к правовой защите. Напомним, что принятый в конце декабря прошлого года закон уже позволил участникам СВО и членам их семей рассчитывать на дополнительную помощь в рамках государственной системы, касающуюся представления интересов в судах, госорганах и муниципальных учреждениях.

Александр Иванов