Повреждены дом и три хозпостройки в результате ночного удара БПЛА по Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 28 июля дежурные силы ПВО отражали налет беспилотников в одном городском округе и шести районах Воронежской области. Уничтожено 33 БПЛА.

При падении обломков одного из сбитых дронов зафиксирован материальный ущерб: повреждено остекление частного жилого дома; пострадали три хозяйственные постройки. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Воронежцам напомнили о запрете публикаций в интернете:

· фото и видео последствий атак БПЛА (включая характер разрушений);

· кадров работы ПВО и расположения военных объектов;

· географических координат мест падения обломков.

Соответствующий указ губернатора Воронежской области действует в регионе с 2025 года.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан — 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–50 тысяч рублей, для юрлиц — 20–100 тысяч рублей.

Запрет был введен исключительно для безопасности населения, защиты гражданской инфраструктуры и Вооруженных Сил.