33 дрона сбили над семью муниципалитетами Воронежской области

В результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов выбиты стекла в частном доме и трех хозпостройках. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 27 на 28 июля дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами нашего региона сбили 33 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - уточнил глава региона.

По словам чиновника, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов выбиты стекла в частном доме и трех хозпостройках.

В 11-ти муниципалитетах отменена непосредственная угроза удара БпЛА. При этом опасность атаки дронов сохраняется на всей территории области.

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