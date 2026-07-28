Воронежское отделение партии «Новые люди» определило кандидатов на выборы

Фото: Партия «Новые люди»

В этом году помимо выборов в Госдуму партия будет участвовать в 7 муниципальных кампаниях. Всего 56 кандидатов будут представлять «Новых людей» на выборах в Нововоронежскую и Борисоглебскую городские думы, Совет депутатов Таловского городского поселения, а также на выборах районных депутатов в Россошанском и Бобровском районах.

Как отметил депутат Воронежской областной Думы и руководитель регионального отделения партии Сергей Гурченко, партия предоставила шанс наиболее активным жителям попробовать себя в политике.

- Еще весной мы объявили открытый набор для тех, кто хотел бы попробовать себя в политике и развивать проекты в районах области. Получили много заявок, провели отбор и обучение. Сейчас партию будут представлять люди разных возрастов и профессий: учителя, предприниматели, госслужащие, рабочие, действующие участники СВО. Для нас важно, что у них есть желание развивать общественную жизнь в районах области, - подчеркнул Сергей Гурченко.

Фото: Партия «Новые люди»

Среди выдвинутых кандидатов - Олег Герасимов, предприниматель-метролог из Нововоронежа, ранее работавший инженером на Нововоронежской атомной станции. Он отметил, что в партию вступили все члены его семьи, а когда появилась возможность попробовать себя в политике, предложил свою кандидатуры на довыборы в Нововоронежскую гордуму. Энергетик из Боброва Евгений Бичев также подчеркнул, что его участие в выборах - это возможность показать, что активность и молодость - двигатель изменений.

На съезде также состоялась торжественная церемония вручения партийных билетов: к команде присоединились более 50 жителей области. Воронежский предприниматель Максим Меньших пояснил, что вступил в партию, чтобы влиять на изменения в регионе, а маркетолог Анастасия Позднякова увидела в этом возможность для реализации общественных инициатив.

Фото: Партия «Новые люди»

В рамках съезда были представлены площадки ключевых проектов, развиваемых партией в регионе: программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле», проект по женской самообороне «Бить надо первой» и инициатива по формированию активного долголетия для старшего поколения «Жить по-новому». Участники проекта развития уличной культуры «Голос города» поделились своим творчеством, а Комитет по здоровью Воронежской области провёл акцию «Битва сахаров», продемонстрировав влияние питания на здоровье человека.

Напомним, муниципальные выборы, как и выборы в Госдуму, пройдут в единые дни голосования в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В десяти муниципальных районах и двух городских округах региона на данный момент выдвинуто 172 человека, из которых 147 - представители партийных списков («Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и др.), а 25 - независимые кандидаты. Прием заявок от претендентов на местные мандаты продлится до 31 июля.