Спокойствие и порядок на улицах города – один из главных приоритетов Нововоронежа

Фото Романа Пышкина

В 2026 году АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с администрацией г. Нововоронежа реализуют проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения.

Инициатива, направленная на повышение уровня общественной безопасности за счет цифровизации городского управления, осуществляется при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» (Электронергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Все работы по модернизации серверной части и программного обеспечения планируется завершить до конца текущего года.

Непосредственно проект реализует компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В рамках проекта запланирован переход на новые вычислительные мощности, что позволит увеличить срок хранения городского видеоархива с одной недели до одного месяца.

Кроме того, будет произведена замена активного сетевого оборудования, благодаря чему пропускная способность для входящих видеопотоков увеличится более чем в 10 раз. Обновление аппаратной базы создаст необходимую ИТ-основу для устойчивой работы системы видеонаблюдения и позволит в дальнейшем масштабировать ее при расширении парка городских видеокамер.

Ключевым этапом модернизации станет внедрение специализированного программного обеспечения с функциями ситуационной видеоаналитики. Использование умных алгоритмов существенно снизит нагрузку на операторов системы, позволив диспетчерским службам быстрее реагировать на возникающие нештатные ситуации.

Для повышения эффективности управления Аварийно-спасательный центр Нововоронежа будет дооснащен современной видеостеной. Новое оборудование предоставит руководству и дежурному персоналу ключевой инструмент для мгновенного анализа оперативной обстановки и координации действий экстренных служб в режиме реального времени.

«Для администрации Нововоронежа спокойствие и порядок на улицах города – один из главных приоритетов. Внедрение ситуационной видеоаналитики – это серьезный шаг вперед. Технологии «Росатома» помогут нашим правоохранительным органам и спасателям работать на опережение, а расширенный видеоархив повысит раскрываемость правонарушений. Благодаря Нововоронежской АЭС и концерну «Росэнергоатом» Нововоронеж уверенно подтверждает статус современного и безопасного атомного города», – прокомментировал временно исполняющий полномочия главы городского округа город Нововоронеж Евгений Чирков.

Ранее аналогичные решения по развитию ИТ-систем общественной безопасности были успешно реализованы в других атомных городах – Курчатове (Курская область) и Заречном (Свердловская область).

«Концерн «Росэнергоатом» системно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия АЭС. И это не только модернизация городской инфраструктуры, создание благоустроенных городских пространств, улучшение медицинского обслуживания и многое другое. Не менее важно – создать атмосферу защищенности для жителей. Внедрение современных цифровых решений в рамках проекта «Умные города Росатома» позволяет вывести систему обеспечения безопасности в атомных городах на новый уровень. В итоге, муниципалитеты становятся не просто современными и технологичными – они становятся пространствами, где спокойно живут, растят детей и строят будущее», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова. Справочно:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой IT-инфраструктуры. Сформированные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское программное обеспечение в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.