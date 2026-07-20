«А можем его поднять? Ух какой тяжелый!»: в воронежский ДС «Юбилейный» привезли кубок Гагарина

Фото Полины БЕСЕДИНОЙ.

Кубок Гагарина побывал в Дворце спорта «Юбилейный» 20 июля 2026 года. Его привез Егор Сурин – двукратный обладатель этого трофея, нападающий ярославского ХК «Локомотив», мастер спорта России и наш земляк.

ПОЧЕМУ ТРОФЕЙ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

Кубок Гагарина – это главный приз Континентальной хоккейной лиги. Его вручают капитану победившей команды после завершения финальной серии плей-офф. Почему такое название? Все просто: задача стояла в узнаваемости трофея по всему миру. Поэтому, по словам руководителя лиги Александра Медведева, имя Гагарина и выиграло, так как оно ассоциируется у жителей России с высшими достижениями.

Фото Полины БЕСЕДИНОЙ.

А вот по мнению создателей КХЛ, прорыв, который был сделан в космосе, должен также ассоциироваться с прорывом в хоккее. В 2009 году 12 апреля в День Космонавтики кубок Гагарина был вручен победителю финальной серии плей-офф казанскому «Ак Барсу».

«А МОЖНО ПРОЙТИ ПЕРВЫМИ ТЕМ, КТО С РАБОТЫ ОТПРОСИЛСЯ?»

Встреча проходила на втором этаже, но, чтобы до него добраться, нужно было преодолеть сдавливающую толпу около лестницы. Организаторы запускали наверх по десять человек, на каждого отводя по две минуты и контролируя поток людей.

Фото Полины БЕСЕДИНОЙ.

В толпе было шумно: болельщики переговаривались друг с другом, шутили и делились эмоциями. Иногда раздавались возгласы: «А можно пройти первыми тем, кто с работы отпросился, друзья?», «Держись за меня, иначе вместе не пройдем», «Давай в серединку впихивайся».

– Было более волнительно, когда мы приезжали в Ярославль на хоккей. А здесь немножко чувствуется неорганизованность, – поделилась Алевтина Семанова, болельщик команд «Буран» и «Локомотив».

27 КИЛОГРАММОВ СЕРЕБРА

В середине зала на втором этаже перед фотозоной стоял сам кубок Гагарина. Трофей сделан из серебра 925-й пробы и снаружи покрыт позолотой. Его высота 84,5 см, а масса 27 кг. Вес доказывается возгласами болельщиков в фотозоне: «А можно его поднять? Ух какой тяжелый!».

Фото Полины БЕСЕДИНОЙ.

Лавровый венок и крылья лебедя символизируют абсолютную победу. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре – стремление к высотам, а с другой – фигура хоккеиста, что означает: трофей достается только сильнейшим.

Чуть ниже расположились 18 шайб из черного оникса, на которых гравируются имена команд-победителей. Но после успеха «Локомотива» в сезоне 2025–2026 свободного места для будущих триумфаторов не осталось. Сейчас проблема решается. Сам кубок менять не будут и не уберут имена победителей, которые 18 лет выигрывали в плей-офф КХЛ. Есть варианты по изменению шайб: сделать их меньше и расположить в два ряда либо вместо них изготовить компактные таблички.

«В КУБОК ПОМЕСТИЛОСЬ 16 БУТЫЛОК ШАМПАНСКОГО»

Егор Сурин оперативно фотографировался с фанатами и давал автографы на карточках, кепках и шарфах. На вопрос: «Как отметили победу с командой?» – он ответил:

– Провели время вместе, отдохнули с семьями и с девушками. Хорошо посидели в ресторане, а потом сходили в баню. В кубок, конечно же, наливали шампанское! Поместилось 16 бутылок.

Это одна из немногих традиций, связанных со знаменитым трофеем. После финального мачта чаша кубка Гагарина на 12 литров начинает праздновать вместе с командой: в нее наливают шампанское и передают по кругу между игроками. Но клубы предпочитают не готовить напиток заранее, так как боятся сглазить результат матча.

«ТАКОЙ МОЛОДОЙ, ДЕРЗКИЙ И АКТИВНЫЙ»

Болельщица Алевтина Семанова также поделилась личной историей о том, как встретила и начала болеть за Егора Сурина:

– Два года назад я ездила на вторую игру финала, когда «Локомотив» выиграл первый кубок Гагарина, и стояла с плакатиком. На нем было написано: «В поддержку Исаева» – это вратарь команды, и еще было слово «Воронеж». Ситуация произошла около выхода. Егор проходил мимо и постучал по груди кулачком. А я даже не знала, кто это. Ну нет, что он игрок Локомотива, я поняла. А потом погуглила номер 70 – Егор Сурин. И стала болеть за него. Обращала постоянно внимание, что он в связке с Радуловым и что такой молодой, дерзкий и активный.

Фото Полины БЕСЕДИНОЙ.

Напомним, что сам кубок Гагарина в Воронеже был несколько раз. Впервые трофей в город привез защитник московского ЦСКА Владислав Провольнев в 2022 и в 2023 годах. А после кубок приехал вместе с Егором Суриным, нападающим «Локомотива» Ярославля, в 2025 и в 2026-м.

Полина БЕСЕДИНА