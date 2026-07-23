Коммуналка без переплат. 5 проверенных способов снизить нагрузку на кошелёк

Фото: Пресс-служба НСПК.

В каждом семейном бюджете есть статьи расходов, которые воспринимаются как данность. Коммунальные услуги - одна из таких постоянных, но редко пересматриваемых трат. А ведь если присмотреться, в этой сфере есть вполне реальные способы снизить нагрузку на кошелёк. Речь не о том, чтобы отказывать себе в комфорте, а о том, чтобы просто знать о возможностях, которые уже существуют, но мы ими не пользуемся, потому что не задумываемся или не успеваем разобраться. Собрали несколько простых и рабочих способов, которые помогут платить за «коммуналку» с умом.

СЛЕДИТЬ ЗА АКЦИЯМИ

Специальные предложения и кешбэк* на оплату коммунальных услуг встречаются реже, чем на еду или транспорт, но реальные варианты есть. Например, с 1 июля жители Воронежа впервые смогут получать кешбэк 5% при оплате ЖКУ картой «Мир» или через Систему быстрых платежей (СБП). Акция действует для клиентов ГК «Росводоканал». Оплачивать услуги можно в личном кабинете, на региональных сайтах компании или в центрах обслуживания клиентов.

Чтобы получить кешбэк, необходимо оплатить коммунальные услуги картой «Мир» или через СБП. При этом важно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

- Вместе с Росводоканалом мы запустили специальное предложение, которое охватывает половину регионов присутствия компании и позволит тысячам клиентов сократить траты на коммунальные услуги. 5% от суммы каждого чека – это приятный бонус, который сделает безналичную оплату еще более привлекательной для пользователей. К тому же это очень быстро и удобно, так как карта или мобильное устройство, как правило, всегда с собой, – рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК** Мария Точилова.

Акция продлится до 23:59:59 по московскому времени 31 декабря 2026 года. Максимальный размер кешбэка на одного клиента и номер телефона за весь период действия акции составляет 1000 рублей по каждому способу оплаты. Кешбэк будет зачисляться автоматически на счет, с которого произведена оплата. С более подробной информацией об организаторе и правилах проведения акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ

Этот пункт кажется очевидным, но пропуск даже одного платежа грозит пенями. Размер пени зависит от ключевой ставки ЦБ и сейчас может оказаться ощутимым. Кроме того, если накопить долг за два-три месяца, сумма к оплате станет серьёзной нагрузкой на бюджет. Лучше разбить платежи на части и вносить их регулярно. Настройте автоплатеж или напоминание в телефоне - это займёт минуту, но сбережёт нервы и деньги.

СЧИТАТЬ РЕСУРСЫ

Казалось бы, банально, но самые простые вещи дают результат, если подойти к ним осознанно. Замените старые лампы накаливания на светодиодные, они потребляют в разы меньше электроэнергии. Светодиодная лампа мощностью 8 Вт светит так же, как лампа накаливания на 60 Вт. Сократить плату за электричество помогают двух- или многотарифные счетчики.

Установите водосберегающие насадки-аэраторы на краны и душевые лейки. Они смешивают воду с воздухом и дают объёмную струю при меньшем расходе. Замена обычной лейки на водосберегающую может сократить потребление воды в два раза без потери комфорта. Если в вашей квартире стоит только газовая плита, установка счётчика может заметно уменьшить сумму в квитанции. Плата по нормативу часто существенно превышает реальное потребление. Стоимость счётчика с установкой окупается довольно быстро.

ПРОВЕРЯТЬ КВИТАНЦИИ

Ошибки в начислениях встречаются чаще, чем кажется, особенно если прошла смена управляющей компании. Перепроверяйте площадь квартиры, указанную в квитанции: она должна совпадать с данными в ЕГРН (без учёта балконов, лоджий и террас). Обращайте внимание на общедомовые нужды: если суммы резко выросли, возможно, в подвале текут трубы или кто-то незаконно подключился к электросети.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ И СУБСИДИЯМИ

Государство помогает гражданам, которым нужна помощь в оплате ЖКУ. Для этого существуют две формы поддержки - льготы и субсидии. Это разные механизмы, и важно понимать, что вам подходит. Льготы положены отдельным категориям граждан. Например, инвалиды и участники ВОВ получают 50% компенсацию расходов на ЖКУ, многодетные семьи в Воронежской области могут рассчитывать на скидку 30%. Это региональная льгота, которая распространяется на отопление, воду, канализацию, газ и электроэнергию. Если семья живёт в доме без центрального отопления, компенсируется стоимость топлива в пределах установленных норм. Пенсионеры старше 70 лет могут получить 50% компенсацию взносов на капремонт, а с 80 лет освобождаются от него полностью. Для ветеранов боевых действий и членов их семей также предусмотрена компенсация части расходов на ЖКУ.

Тем, у кого расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог, выплачиваются субсидии. Эта выплата не зависит от льготного статуса. На федеральном уровне расходы на оплату коммуналки не должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Но для жителей Воронежа действуют сниженные пороги: 15% для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких матерей, получающих пособие на ребёнка и 10% для тех же категорий, если их доход ниже прожиточного минимума. Подать заявление на выплату субсидии можно онлайн через портал «Госуслуги», в МФЦ или в центрах социальной защиты. Потребуются паспорт, документы на жильё, справки о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев и квитанции об оплате ЖКУ без задолженности.

*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.

**НСПК – АО «НСПК», оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП.

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