Стоп-кадр записи происшествия.

Центральный парк Воронежа. 14 июля. На часах 14.00. В этот момент мальчик, на вид не старше двух лет, подбегает к ограждению водоема. Его мама тем временем беседует с подругой на скамейке неподалеку. В объектив уличной камеры попало, как шустрый малыш пытается перелезть через ограду, а когда не получается, находит другой способ приблизиться к воде: протискивается между прутьев. На все это уходит несколько секунд. Заметив, что ее сын стоит уже у кромки пруда, мать устремляется к нему и даже, казалось, успевает схватить за кончики пальцев. Но рука выскальзывает, и ребенок шагает в пруд, с головой скрываясь в воде.

Случившееся замечают сразу несколько человек, но пока двое мужчин пытаются перелезть через забор (один успевает выложить из карманов ценные вещи), в кадр врывается третий очевидец. С разбегу перемахнув через ограждение, он бросается в воду и подхватывает мальчика.

Прохожий спас малыша в Центральном парке Воронежа

На тех же кадрах видно, что сразу выбраться им не удается: наклонные бетонные берега слишком скользкие. Тогда мужчина переворачивается на спину, кладет малыша к себе на живот и удерживает так какое-то время. Затем он передает ребенка на берег и выбирается сам.

Как ранее выяснила «КП-Воронеж», спасителем маленького мальчика оказался 35-летний Алексей Рыбин. С женой и двумя дочерями в тот день он приехал из Новой Усмани, чтобы вместе провести выходной. После случившегося мама малыша спросила у мужчины, как она может отблагодарить его, но тот скромно отказался. Алексей говорит, что просто оказался в нужное время в нужном месте.