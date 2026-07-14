Алексей говорит, что оказался в нужное время в нужном месте.

В отличие от предыдущих дней вторник, 14 июля, выдался в Воронеже солнечным и относительно теплым. Воспользовавшись предоставленной погодой паузой, многие горожане устремились в Центральный парк. Многим здесь полюбилось озеро, где родители вместе с детьми кормят уток или просто наблюдают за ними.

С этой же целью к опоясывающему водоем ограждению в районе 14 часов подошли молодая мама с двухлетним ребенком и ее подруга. Шустрому малышу хватило нескольких секунд, чтобы протиснуться между металлическими прутьями забора и сразу же прыгнуть в воду. Рядом в этот момент находилась еще пара взрослых мужчин. Однако в первое мгновение все растерялись и замерли.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, свидетелем всей картины стал 35-летний Алексей Рыбин, который вместе с женой и двумя дочерьми 10 и 11 лет приехал в этот день из Новой Усмани, чтобы провести в Воронеже выходной.

– Ни о чем не думал, сразу прыгнул за ребенком, – поделился мужчина с «КП-Воронеж». – Мальчик в этот момент находился в полутора метрах от берега, но уже ушел под воду и не мог поднять голову, чтобы набрать воздуха. Быстро схватил его, однако сразу выбраться не удалось: у озера наклонные скользкие берега. Поэтому лег на спину, а ребенка положил себе на живот.

К этому времени успели опомниться и остальные очевидцы. Те самые двое мужчин среднего возраста тоже перелезли через ограждение и вытащили Алексея с ребенком.

Мать мальчика спросила, как она может отблагодарить его спасителя, но тот скромно отказался.

Семья Рыбиных приехала из Новой Усмани в Воронеж, чтобы вместе провести выходной.

Мужчина признается: больше всего его удивило, что случившееся на какой-то момент ввело в полный ступор всех находившихся вокруг. К счастью, сам он не терял ни секунды, в том числе и на то, чтобы выложить из карманов документы и телефон, которые, конечно, промокли. Зато теперь с удовлетворением констатирует: «Оказался в нужное время в нужном месте».

К слову, раньше Алексею спать кого-то не приходилось. Работает наш герой, как сам он выразился, по части строительства: бурит скважины, занимается отделкой… В форме себя старается держать, занимаясь спортом и отказавшись от спиртного. Его семья, на глазах которой все это случилось, тут же выразила ему свое восхищение. А нам остается лишь последовать ее примеру.