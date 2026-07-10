«Больше не наливаем!»: воронежские таксисты столкнулись с дефицитом бензина на АЗС

По данным властей, для водителей заработали цифровые сервисы, которые помогают найти заправки с топливом Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Корреспондент «КП-Воронеж» на собственном опыте ощутила остроту топливного вопроса, оказавшись вместе с таксистом посреди ночи на обочине из-за невозможности заправить автомобиль. По пути водитель рассказал о ситуации в городе: отказе в продаже топлива даже в малых объемах и длинных очередях. История приключилась 7 июля около 23:15.

6 километров до финиша, 8 – до цели

Таксист Степан, приняв заказ, сразу предупредил, что ситуация сложная. В баке оставалось бензина едва на 6 километров пути, а ехать предстояло около 8 (от улицы Димитрова до Московского проспекта). За спиной у него уже были 7 АЗС, на которых он побывал до нашей встречи, – и везде по нулям.

Город в тот момент ощущался как полоса препятствий. Мы преодолели Остужевскую развязку, пролетая мимо «пустых» заправок и километровых змеек-очередей из авто, среди которых встречались устало подмигивающие аварийкой «Лады», «Тойоты», «Фольксвагены». Добрались до правого берега. На электронных табло, там, где привычно горят ценники, красовались прочерки. Исключение – дизель по 101 рублю, который был нам бесполезен.

Степан был на грани. В голосе – отчаяние профессионала, который понимает, что может встать посреди дороги в любую минуту:

– Сейчас я готов уже хоть за сколько угодно купить. Встанем же! Не доедем, – повторял он, глядя на нервно краснеющую стрелочку датчика топлива.

По его словам, в водительских чатах гуляли слухи, что в отчаянии некоторые переплачивали за литр бензина до 200 рублей, лишь бы «не обсохнуть».

На одной из АЗС, где вроде бы было топливо, он столкнулся с категорическим отказом: даже просьба залить 10 литров вместо положенных 20-ти не увенчалась успехом. Правда, залить он просил в канистру, что действительно запрещено.

– Я просто хочу бензин купить. Мне говорят: «Не положено». Как это не положено? Я на машине работаю, я не пешком иду. Мне бак залить или канистру – какая разница? – возмущается водитель.

Основные сложности, по информации операторов АЗС, связаны с высоким спросом и логистикой Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Таксист уходит на газ

Из-за сложившейся ситуации водители, для которых автомобиль – главный инструмент заработка, начали переходить на газ (ГБО).

– Я вот сейчас тоже вставлю газ. На одной своей «Шевроле» уже поменял, а на этой (едем на новеньком «Москвиче») – еще 85 тысяч рублей стоит это сделать, – делится таксист.

Однако Степан старается мыслить позитивно: помимо независимости от «бензинового кризиса», газ, по его словам, экономически выгоднее «и мотор на нем работает чище». Но установка оборудования дорогая, а цены на комплектующие растут, что ставит водителей в затруднительное положение.

Наш путь прервался у «Памятника Славы»: бак окончательно опустел, а здесь как раз третий день была перекрыта дорога из-за ремонта коллектора «РВК-Воронеж». Подробнее об этом сайт VRN.KP сообщал ранее. Объехать препятствие с пустым баком было уже невозможно. Степану пришлось остановиться прямо там. С ним пришлось попрощаться: к водителю уже ехал товарищ с Антонова-Овсеенко с заветной канистрой. Корреспондент остаток пути прогулялся на своих двоих – благо, было уже недалеко.

На следующей остановке, на «Бульваре Победы», расположена еще одна АЗС. Очередь к ней напоминала знаменитые воронежские пробки в час пик. По громкоговорителю доносился твердый женский голос:

– Мы понимаем, что вам очень нужно, но здесь больше не наливаем сегодня! Все! Уезжаем домой!

"Особое внимание уделяется бесперебойному обеспечению экстренных служб, сельхозпроизводителей и предприятий жизнеобеспечения" Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Что говорит правительство региона

«Ситуация с топливом в Воронежской области остается на постоянном контроле», – об этом сообщили в областном правительстве 9 июля. Мониторинг АЗС ведется ежедневно, информация о наличии топлива регулярно обновляется. По данным властей, для водителей заработали цифровые сервисы, которые помогают найти заправки с топливом. Так, Сбер совместно с 2ГИС запустил сервис поиска АЗС с высокой вероятностью наличия топлива. Он доступен в веб-версии и приложении СберБанк Онлайн, охватывает более 23 тысяч станций по стране. Информация обновляется автоматически на основе обезличенных платежных данных.

Кроме того, Яндекс добавил режим «Есть топливо»: на карте отображаются АЗС, где водители успешно заправились в течение последнего часа. Можно сразу построить маршрут. Автомобилисты могут помогать делать карту точнее, отмечая ситуацию на заправках в приложении.

Аналогичные сервисы запустили и другие компании.

По данным мониторинга на вечер 9 июля, напряженная ситуация с наличием популярных марок бензина сохраняется, а доступность топлива на конкретных станциях меняется в течение суток по мере новых поставок. Основные сложности, по информации операторов АЗС, связаны с высоким спросом и логистикой, но большинство компаний ожидают новые партии в ближайшие дни.

На многих АЗС продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива и запрет на продажу в канистры – это делается для более равномерного распределения ресурсов. При этом особое внимание уделяется бесперебойному обеспечению экстренных служб, сельхозпроизводителей и предприятий жизнеобеспечения.

Власти просят жителей сохранять спокойствие, пользоваться актуальными цифровыми сервисами для выбора АЗС и отмечают, что необходимые решения принимаются оперативно. Паника лишь усложняет работу – заправки пополняются, и в ближайшие дни проблема, как ожидается, начнет сходить на нет.