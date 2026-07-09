Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июля власти Воронежской области прокомментировали ситуацию с наличием популярных марок бензина.

Ситуация с бензином в Воронеже на 9 июля 2026 года

По данным мониторинга, в Воронеже и регионе обстановка с топливом напряженная. Доступность отдельных видов на конкретных станциях меняется в течение суток по мере поступления новых партий.

Согласно информации крупнейших операторов АЗС, основные сложности связаны с высоким спросом и логистикой. Многие компании ожидают очередные поставки в ближайшие дни.

Для более равномерного распределения ресурсов на большинстве заправок продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива и запрет на его продажу в канистры.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

Напомним, в зависимости от сети ограничения составляют:

- бензин - от 20 до 60 литров;

- дизельное топливо - от 30 до 200 литров, а на отдельных трассовых АЗС - до 250 литров.

Также ранее власти сообщали, что в будние дни приоритет отдается городским населенным пунктам, а на выходных территориям вдоль трасс.

Особое внимание уделяется бесперебойному обеспечению топливом экстренных служб, сельхозпроизводителей и предприятий жизнеобеспечения.

Очередь на заправку. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Цены на заправках значительно разнятся. За литр АИ 95-го можно заплатить как 73 рубля, так 150-200 рублей.

Тем не менее, правительство Воронежской области просит жителей сохранять спокойствие и пользоваться актуальными цифровыми сервисами для выбора АЗС.

Сервисы для определения АЗС с топливом

Что касается последних, то существует уже много приложений и вкладок, которые показывают наличие топлива на заправках. Один из цифровых сервисов запустил Сбер совместно с 2ГИС. Он доступен в веб-версии и приложении банка. Информация обновляется автоматически на основе обезличенных платежных данных и охватывает более 23 тысяч АЗС по всей стране.

Яндекс также добавил специальный режим «Есть топливо». На карте отображаются заправки, где, по имеющимся данным, водители успешно заправились в течение последнего часа. Автомобилисты могут помочь сделать карту еще точнее, отмечая ситуацию на заправках в приложении.