Ветераны СВО оценили карьерные перспективы на ДСК

Фото Сергея Макарова

Участниками встречи стали бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, - те, кто сегодня находится на важном этапе адаптации к гражданской жизни и ищет своё место в мирной экономике. Им предоставили возможность предметно ознакомиться с вакансиями и обсудить условия трудоустройства на одном из крупнейших предприятий Черноземья - Домостроительном комбинате.

Перед собравшимися выступил генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев. Он подчеркнул, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО имеет для комбината не только производственное, но и глубокое человеческое измерение. Он напомнил, что в действующей армии сейчас находятся 140 сотрудников ДСК, с каждым из которых предприятие держит постоянную связь, оказывает всестороннюю поддержку и гарантирует восстановление на рабочих местах после возвращения.

Говоря о текущей кадровой ситуации, гендиректор отметил, что стройка не сбавляет оборотов: ДСК одновременно возводит девять социальных объектов, значительные объёмы жилья, сотрудничает с промышленными заказчиками. В таких условиях потребность в работниках особенно высока, и предприятие открыто для всех, кто готов трудиться, независимо от наличия профильного опыта или даже ограничений по здоровью. Многопрофильная структура холдинга позволяет предложить вакансии самого разного толка: от рабочих специальностей на заводах до офисных позиций в управляющих компаниях. На сегодняшний день в ДСК насчитывается более 150 открытых позиций.

Тёплые слова в адрес участников встречи прозвучали и от Валентины Бучиной, заместителя директора-начальника отдела сопровождения проектов и развития инновационных технологий АНО «РЦК». Она акцентировала внимание на том, что «СВОй путь в профессию» создан именно для того, чтобы помочь ветеранам преодолеть психологические и информационные барьеры при выходе на рынок труда, сориентироваться в многообразии специальностей и сделать осознанный выбор.

Следующим этапом стало посещение главного офиса АО «СЗ «Домостроительный комбинат». Там ветеранов СВО встретил заместитель генерального директора Сергей Талдыкин, который рассказал о работе комбината, особо подчеркнув, что главное богатство предприятия - это его сотрудники. Многие из них трудятся здесь десятилетиями и передают накопленный опыт молодым. Атмосфера в коллективе, по его словам, отличается взаимовыручкой и сплочённостью, что особенно важно для новичков.

Участники СВО активно включились в диалог - рассказывали о своём опыте работы и карьерных предпочтениях. Их вопросы касались возможностей профессионального роста, графиков работы, гарантий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты ДСК давали развёрнутые ответы на каждый запрос, приводили конкретные примеры из практики.

- Нашу компанию отличает одно - у нас сохранилась традиция передачи опыта молодым специалистам, - отметил Сергей Талдыкин.

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Своими впечатлениями поделились сами участники встречи. Артур Минаев рассказал, что давно присматривался к сфере снабжения, у него уже был небольшой опыт в этой области, и теперь он готов вернуться к любимому делу. Евгений Востриков, выпускник техникума сельскохозяйственного и строительного транспорта, признался, что хотел бы попробовать свои силы в строительной отрасли и с удовольствием обучится на машиниста башенного крана или бульдозериста.

Напомним, проект «СВОй путь в профессию», стартовавший 10 июня по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева, продолжает набирать обороты. Его реализация проходит при поддержке фонда «Защитники Отечества» и регионального Министерства труда и занятости. Главная миссия инициативы - помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни через трудоустройство на ведущие предприятия региона, познакомить их с реальными запросами экономики и дать возможность выбрать направление, которое станет фундаментом для новой успешной карьеры.

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