В Воронежской области для крупных инвесторов смягчены условия реализации проектов

фото: Воронежская областная Дума

Теперь у компаний, реализующих особо значимые проекты, будет больше времени для выхода на плановые показатели без риска потери господдержки.

Документ был разработан в ответ на сложную экономическую ситуацию. Ранее договор с инвестором могли расторгнуть в одностороннем порядке, если он два года подряд не выполнял ключевые показатели бизнес-плана по объемам вложений и налогам. Согласно новым правилам, этот срок увеличен до трех лет.

По данным Минэкономразвития, в регионе сейчас реализуется более 60 особо значимых проектов. Мониторинг 2024–2025 годов показал, что ряд компаний столкнулись с объективными трудностями: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, рост налоговой нагрузки и кадровый дефицит, а также близость к зоне СВО. Чтобы избежать массового расторжения контрактов, депутаты одобрили «период адаптации».

фото: Воронежская областная Дума

Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, это позволит инвесторам гибко реагировать на ситуацию, завершать проекты в полном объеме и сохранять право на поддержку.

При этом поправки не отменяют ответственности компаний.Благодаря изменениям, инвесторы смогут выровнять параметры бизнес-плана либо принять взвешенное решение об их корректировке на профильном экспертном совете региона. Изменения призваны сохранить инвестклимат в регионе, несмотря на внешние вызовы.

Александр Иванов