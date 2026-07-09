Уехал к знакомой и исчез: в Воронежской области неделю ищут 78-летнего Николая Романцова

"Вскоре стали поступать свидетельства: видели Николая в поселке Первомайское, потом в хуторе Артемово" Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

4 июля 78-летний Николай Григорьевич Романцов сказал близким, что навестит знакомую в селе Криничное Россошанского района, и ушел. Больше дома его никто не видел. Прошла неделя, за которой тянутся километры, выхоженные волонтерами по полям в поисках мужчины. Спасатели не теряют надежды найти его и просят жителей Воронежской области быть бдительными, и, заметив одинокого пожилого человека, позвонить по номеру 112. Историей поделились добровольцы регионального отряда «Лиза Алерт» 8 июля.

«Ни к ней, ни домой не добрался»

Заявка на горячую линию поисковикам-спасателям поступила 6 июля, в полдень. Родные Николая Григорьевича ждали, надеялись, что он просто задержался в гостях у приятельницы, но все оказалось тревожнее:

— На самом деле ни к ней, ни домой он так и не добрался, — пояснили волонтеры.

Информационный координатор отряда Елена с позывным «Миледи» рассказывает, что добровольцы сразу же после поступления заявки на поиск начали звонить по больницам и массово распространять ориентировки в сети.

«Из-за сложной ситуации с топливом в Воронежской области пришлось отложить выезд»

— Вскоре стали поступать свидетельства: видели Николая в поселке Первомайское, потом в хуторе Артемово, — говорит Елена.

Поисковики столкнулись с проблемой, которая сегодня актуальна для многих жителей региона — нехватка топлива:

— Изначально мы планировали выезд в день получения заявки, но из-за сложной ситуации с топливом в Воронежской области его пришлось отложить, — объяснила Елена.

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К трем часам ночи работу завершили Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

очь в поле

Штаб в Россошанском районе в итоге развернули на следующий день, 7 июля, в 21:00. В поиске участвовали 16 волонтеров, их поделили на 5 групп.

Старший на месте Максим с позывным «Коба» отмечает, что сначала они начали работу с полицией, сопоставили данные, оклеили села, где видели пропавшего, ориентировками. Затем их ждал «выход в природную среду».

— Поисковые группы исследовали природные территории, дошли до того поселения, куда, предположительно, мог направиться мужчина, — рассказывает Максим.

Речь идет, в первую очередь, о хуторе Артемово.

К трем часам ночи работу завершили — не потому, что поиск окончен, а потому, что люди выбились из сил, а до дома — еще три часа пути.

Воронежцев просят быть бдительными Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Его очень ждут дома»

Николай Григорьевич в день исчезновения был одет в светлую рубашку с короткими рукавами, темно-серые брюки, черные резиновые шлепанцы. Его рост — 170 сантиметров, нормального телосложения. У него серые глаза и седые волосы.

Если вы что-то знаете о местонахождении Николая Григорьевича Романцова или видели похожего человека, пожалуйста, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112.

— Его очень ждут дома, и будут благодарны любой информации о месте его нахождения! — подчеркнули волонтеры.

Напомним, ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Лискинском районе Воронежской области вторую неделю ищут 85-летнюю Евдокию Николаевну Зайцеву. Женщина ушла из дома в селе Нижнемарьино и отправилась в соседнюю Давыдовку утром 1 июля. Там она успела посетить местный рынок и даже пообщаться со знакомой — этот момент позже подтвердили свидетели и записи с камер видеонаблюдения автобуса, на котором она возвращалась обратно. После этого ее никто не встречал.