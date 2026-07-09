Уехал к знакомой и исчез: в Воронежской области неделю ищут 78-летнего Николая Романцова

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..
4 июля 78-летний Николай Григорьевич Романцов сказал близким, что навестит знакомую в селе Криничное Россошанского района, и ушел. Больше дома его никто не видел. Прошла неделя, за которой тянутся километры, выхоженные волонтерами по полям в поисках мужчины. Спасатели не теряют надежды найти его и просят жителей Воронежской области быть бдительными, и, заметив одинокого пожилого человека, позвонить по номеру 112. Историей поделились добровольцы регионального отряда «Лиза Алерт» 8 июля.
Заявка на горячую линию поисковикам-спасателям поступила 6 июля, в полдень. Родные Николая Григорьевича ждали, надеялись, что он просто задержался в гостях у приятельницы, но все оказалось тревожнее:
— На самом деле ни к ней, ни домой он так и не добрался, — пояснили волонтеры.
Информационный координатор отряда Елена с позывным «Миледи» рассказывает, что добровольцы сразу же после поступления заявки на поиск начали звонить по больницам и массово распространять ориентировки в сети.
— Вскоре стали поступать свидетельства: видели Николая в поселке Первомайское, потом в хуторе Артемово, — говорит Елена.
Поисковики столкнулись с проблемой, которая сегодня актуальна для многих жителей региона — нехватка топлива:
— Изначально мы планировали выезд в день получения заявки, но из-за сложной ситуации с топливом в Воронежской области его пришлось отложить, — объяснила Елена.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..
Штаб в Россошанском районе в итоге развернули на следующий день, 7 июля, в 21:00. В поиске участвовали 16 волонтеров, их поделили на 5 групп.
Старший на месте Максим с позывным «Коба» отмечает, что сначала они начали работу с полицией, сопоставили данные, оклеили села, где видели пропавшего, ориентировками. Затем их ждал «выход в природную среду».
— Поисковые группы исследовали природные территории, дошли до того поселения, куда, предположительно, мог направиться мужчина, — рассказывает Максим.
Речь идет, в первую очередь, о хуторе Артемово.
К трем часам ночи работу завершили — не потому, что поиск окончен, а потому, что люди выбились из сил, а до дома — еще три часа пути.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..
Николай Григорьевич в день исчезновения был одет в светлую рубашку с короткими рукавами, темно-серые брюки, черные резиновые шлепанцы. Его рост — 170 сантиметров, нормального телосложения. У него серые глаза и седые волосы.
Если вы что-то знаете о местонахождении Николая Григорьевича Романцова или видели похожего человека, пожалуйста, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112.
— Его очень ждут дома, и будут благодарны любой информации о месте его нахождения! — подчеркнули волонтеры.
Напомним, ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Лискинском районе Воронежской области вторую неделю ищут 85-летнюю Евдокию Николаевну Зайцеву. Женщина ушла из дома в селе Нижнемарьино и отправилась в соседнюю Давыдовку утром 1 июля. Там она успела посетить местный рынок и даже пообщаться со знакомой — этот момент позже подтвердили свидетели и записи с камер видеонаблюдения автобуса, на котором она возвращалась обратно. После этого ее никто не встречал.