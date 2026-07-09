Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов: «Бюджетный процесс в регионе идет непрерывно»

фото: Воронежская областная Дума

Решения приняты в ходе очередного пленарного заседания, которое провел председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.

Как доложила министр финансов Надежда Сафонова, собственные доходы казны достигли 186,3 млрд рублей, что на 11,3% превышает показатели 2024-го. Весь прирост обеспечен внутренними резервами при сохранении федеральной помощи на уровне 34 млрд рублей. Расходы составили 227,7 млрд рублей, из которых 63% (свыше 143 млрд) направлены на социальную сферу. На нацпроекты выделено 25,3 млрд рублей, на повышение зарплат бюджетникам — еще 15,9 млрд.

фото: Воронежская областная Дума

Значительный рост финансирования зафиксирован в здравоохранении (77 млрд рублей, +11,5 млрд), образовании (66,7 млрд) и социальной политике (38,3 млрд, рост на треть). Бюджетные вложения в экономику превысили 55 млрд рублей, при этом на дорожное хозяйство направлено 33,7 млрд. Поддержка муниципалитетов составила почти 82 млрд рублей.

Директор ТФОМС Александр Данилов сообщил, что доходы фонда за 2025 год выросли на 17,2% до 49,46 млрд рублей, почти все средства ушли на систему ОМС. На медпомощь ветеранам СВО (диспансеризация, реабилитация) израсходовано 84,3 млн рублей.

Также одобрены поправки в бюджет ТФОМС на 2026 год: доходы увеличены на 113,9 млн рублей (до 53,6 млрд), расходы — почти на 1,39 млрд (до 54,88 млрд). Дефицит составит около 1,27 млрд рублей. Средства перераспределены на оплату труда врачей, ремонт оборудования и стимулирующие выплаты за выявление онкологии.

Спикер регионального парламента отметил, что бюджетный процесс в регионе идет непрерывно.

фото: Воронежская областная Дума

– Уже вскоре начнется активная работа над формированием главного финансового документа на следующий год. Депутатский корпус привлекается к этим процессам на ранней стадии, чтобы иметь возможность участвовать в выработке системных решений, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.

фото: Воронежская областная Дума

Александр Иванов