Такое встречается у 0,4% женщин: воронежские медики помогли маме с редкой патологией родить сыновей

Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".
В Воронежском областном перинатальном центре №1 врачи помогли родиться здоровым двойняшкам у 30-летней женщины с редчайшей врожденной аномалией — двурогой маткой. Подобное анатомическое состояние, по данным специалистов, встречается лишь у 0,4% женщин репродуктивного возраста, а вынашивание сразу двух плодов в изолированных «рогах» матки несло колоссальные риски для жизни матери и детей. Историей поделились в региональном минздраве 8 июля.
Особенность физиологии пациентки заключалась в том, что каждый ребенок развивался в своем автономном «отсеке». В отличие от обычной двойни, делящей общее пространство, в этом случае анатомические преграды ограничивали объем для каждого плода. Высокая вероятность истмико-цервикальной недостаточности — состояния, при котором шейка матки не способна удерживать плод — ставила под угрозу саму возможность доносить беременность. Как подчеркивают врачи, работать с такой пациенткой по стандартным протоколам было невозможно, им пришлось разработать индивидуальную тактику.
Как рассказала заведующая родовым отделением перинатального центра Юлия Чернышева, главной задачей стала комплексная диагностика. Специалисты детально анализировали состояние межматочной перегородки и локализацию плацент для каждого плода в отдельности.
Врачи пролонгировали беременность:
— Пациентке установили акушерский пессарий (это медицинское изделие, которое вводится во влагалище для поддержки органов малого таза, — авт.) и обеспечили строгий динамический мониторинг. В итоге медикам удалось «удержать» беременность до 35 недель и 2 дней, что является выдающимся показателем при данной аномалии, — добавили в минздраве.
На финальном консилиуме приняли решение о проведении кесарева сечения, чтобы свести к минимуму вероятность острой гипоксии у детей.
Операция проходила с высоким риском: специфическое строение миометрия при двурогой матке затрудняет его сокращение после родов, а это неизбежно ведет к угрозе массивного кровотечения. Однако хирургическая бригада была готова к такому сценарию:
— Благодаря отточенным действиям и применению современных методов гемостаза, в частности, наложению компрессионных швов на нижне-маточный сегмент, кровопотерю удалось быстро купировать, — объяснили в министерстве.
Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и на свет появились двое здоровых мальчиков весом 2250 и 2540 граммов. Врачи сообщили, что мама и малыши чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
Ранее сайт VRN.KP сообщал, что воронежские онкологи спасли 67-летнюю пациентку с запущенным раком, а накануне стало известно, что в Воронеже 35-летней женщине удалили 5-килограммовую опухоль яичников.