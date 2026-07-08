Такое встречается у 0,4% женщин: воронежские медики помогли маме с редкой патологией родить сыновей

Операция проходила с высоким риском Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В Воронежском областном перинатальном центре №1 врачи помогли родиться здоровым двойняшкам у 30-летней женщины с редчайшей врожденной аномалией — двурогой маткой. Подобное анатомическое состояние, по данным специалистов, встречается лишь у 0,4% женщин репродуктивного возраста, а вынашивание сразу двух плодов в изолированных «рогах» матки несло колоссальные риски для жизни матери и детей. Историей поделились в региональном минздраве 8 июля.

Особенность физиологии пациентки заключалась в том, что каждый ребенок развивался в своем автономном «отсеке». В отличие от обычной двойни, делящей общее пространство, в этом случае анатомические преграды ограничивали объем для каждого плода. Высокая вероятность истмико-цервикальной недостаточности — состояния, при котором шейка матки не способна удерживать плод — ставила под угрозу саму возможность доносить беременность. Как подчеркивают врачи, работать с такой пациенткой по стандартным протоколам было невозможно, им пришлось разработать индивидуальную тактику.

«Удержали беременность до 35 недель и 2 дней»

Как рассказала заведующая родовым отделением перинатального центра Юлия Чернышева, главной задачей стала комплексная диагностика. Специалисты детально анализировали состояние межматочной перегородки и локализацию плацент для каждого плода в отдельности.

Врачи пролонгировали беременность:

— Пациентке установили акушерский пессарий (это медицинское изделие, которое вводится во влагалище для поддержки органов малого таза, — авт.) и обеспечили строгий динамический мониторинг. В итоге медикам удалось «удержать» беременность до 35 недель и 2 дней, что является выдающимся показателем при данной аномалии, — добавили в минздраве.

На финальном консилиуме приняли решение о проведении кесарева сечения, чтобы свести к минимуму вероятность острой гипоксии у детей.

Операция проходила с высоким риском: специфическое строение миометрия при двурогой матке затрудняет его сокращение после родов, а это неизбежно ведет к угрозе массивного кровотечения. Однако хирургическая бригада была готова к такому сценарию:

— Благодаря отточенным действиям и применению современных методов гемостаза, в частности, наложению компрессионных швов на нижне-маточный сегмент, кровопотерю удалось быстро купировать, — объяснили в министерстве.

Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и на свет появились двое здоровых мальчиков весом 2250 и 2540 граммов. Врачи сообщили, что мама и малыши чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что воронежские онкологи спасли 67-летнюю пациентку с запущенным раком, а накануне стало известно, что в Воронеже 35-летней женщине удалили 5-килограммовую опухоль яичников.