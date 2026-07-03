Операция длилась почти 6 часов: воронежские онкологи спасли 67-летнюю пациентку с запущенным раком

Уже через две с половиной недели пациентку выписали из стационара Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В Воронеже 67-летняя женщина работала через силу, до последнего откладывая визит к врачу. Оказалось, что у нее запущенная стадия рака сигмовидной кишки. Когда она все же оказалась в областном онкологическом диспансере (ВОНКОЦ), ситуация уже была критической: опухоль распространилась на соседние органы. Казалось, время упущено, но команда хирургов, местных специалистов и приглашенного эксперта из Обнинска, смогла спасти пациентку с помощью уникальной операции. Историей поделились в региональном минздраве 3 июля.

«Она была измучена и ослаблена»

По данным ведомства, на момент вмешательства врачей пожилая женщина «была измучена и крайне ослаблена». Новообразование проросло в матку и стенки мочевого пузыря, а также спровоцировало образование кишечно-мочепузырного свища — опасного патологического отверстия, соединяющего два органа, которые в норме не должны контактировать.

Операции такого уровня сложности в регионах проводятся раз в несколько лет Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Ситуация требовала «уникального», как объяснили медики, вмешательства — мультивисцеральной резекции. Хирургам предстояло удалить целый комплекс пораженных органов единым блоком: часть кишечника, матку с придатками и полностью мочевой пузырь.

Операционную бригаду возглавили Руслан Мошуров, главный врач ВОНКОЦ, кандидат медицинских наук, и Леонид Петров, федеральный эксперт из МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск), один из ведущих хирургов страны. Ассистировал коллегам врач абдоминального отделения Дмитрий Суховерков.

— Хирурги смогли полностью убрать опухоль в намеченном объеме и в пределах здоровых тканей, — уточнили в министерстве.

Самое сложное, по признанию врачей, было восстановление жизненно важных функций организма. Врачи использовали методику, запатентованную Леонидом Петровым: хирурги соединили здоровые участки кишки, сформировав временную стому (вывод на брюшную стенку). В будущем, когда ткани заживут, стому закроют, и нормальное пищеварение восстановится. В качестве резервуара для накопления мочи они использовали купол слепой кишки. Его пришили к шейке мочевого пузыря и подсоединили к нему мочеточники. Чтобы система работала исправно во время заживления, внутри установили специальные трубки-стенты.

«Прошла без осложнений»

Операция длилась около шести часов и прошла без осложнений. Уже через две с половиной недели пациентку выписали из стационара. Сейчас ее ждет длительный восстановительный период, но самое главное — угрозу жизни устранили.

— Операции такого уровня сложности в регионах проводятся раз в несколько лет. В федеральных центрах — поскольку именно туда съезжаются самые сложные пациенты — опыт существенно больше. Приезд федерального эксперта позволил воронежским хирургам перенять запатентованную методику из первых рук, — добавили в минздраве.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.