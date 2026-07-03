Более 20 тысяч предложений направили жители области в народную программу «Единой России»

Фото пресс-службы ВРО ВПП Единая Россия

Поддержка семей с детьми и молодежи, благоустройство территорий, реконструкция инфраструктуры, развитие телемедицины и модернизация первичного звена здравоохранения, улучшение качества воды в сельских территориях, развитие и внедрение в различные сферы ИИ-технологий – такие предложения вносят воронежцы в новую народную программу партии.

«Мы ведем работу с каждым обращением граждан: все поступившие идеи аккумулируются и проходят обязательную систематизацию. На основе предложений, получивших широкую поддержку, будут формироваться конкретные проекты для дальнейшей реализации»,- рассказал первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Виктор Логвинов.

Пункты приёма предложений организованы в Штабе общественной поддержки «Единой России», общественных партийных приёмных, а также в парках, на центральных улицах и в торговых центрах.