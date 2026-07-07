Колд-брю, фильтр с мятой и колумбийская экзотика: что советуют пить воронежцам в жару кофейные эксперты

Бариста поделились с воронежцами рецептами летних напитков Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные у ворот воронежского Никитинского театра было не продохнуть. 30°С жары, толпа людей... Но очередь на входе росла: гости спешили на крупнейший региональный кофейный фестиваль — «Кофедни». Внутри театрального помещения людей обволакивал аромат свежемолотого зерна. Там презентовали редкие лоты, слушали лекции и, конечно, пили кофе. Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, что пьют сами бариста в знойное лето, и как приготовить освежающие кофейные миксы дома.

«Кофе должен быть горячим»

На фестивале обсуждали все: от альтернативного молока (того самого «бананового», «кокосового», «миндального», «овсяного») до использования изотоников (электролитов и витаминов для спортсменов) в кофе. Виталий Васютин, эксперт по растительным напиткам, объясняет:

— Альтернативное молоко — это не столько дань моде, сколько спасение для тех, у кого непереносимость лактозы или аллергия на классическое коровье. К тому же, растительные напитки часто выигрывают по КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), что важно для людей, придерживающихся правильного питания.

Но на вопрос, что сам Виталий предпочитает пить летом, он улыбнулся и ответил:

— Минеральную воду. А из кофейного — классический горячий фильтр. Даже в жару. Кофе, на мой взгляд, должен быть горячим.

На кофейном фестивале можно было пробовать и чай, и панеллу, и каскару, а не только кофе Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рецепты для домашних бариста

«Взбивать ничего не нужно»

Бариста Евгения из Воронежской кофейни рекомендует:

— Мой летний фаворит — айс-латте с мятно-шоколадными нотками. Освежает моментально! Готовится проще простого: заварите крепкий кофе, в высокий бокал насыпьте лед, добавьте любимый сироп, но я советую именно «мята-шоколад», и залейте холодным молоком. Взбивать ничего не нужно — просто налейте кофе сверху, и наслаждайтесь.

Бариста спасается от жары айс-латте с мятно-шоколадным сиропом Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

По-вьетнамски, с эспрессо-пенкой

Вьетнамский холодный кофе советует эксперт Максим, работающий в одной из недавно открывшихся воронежской кофейни:

— Берем кофе, взбиваем эспрессо с сахаром в сифоне (или в чашке капучинатором) до состояния плотной пены. В стакан с молоком и льдом выливаем кофейную основу. Фишка в том, что сверху должна лежать именно кофейная пенка, а не молочная. Это дает невероятный контраст текстур.

Максим любит питьлетом кофе по-вьетнамски Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тропический вкус

Представитель бренда колумбийских товаров Марина вдохновляется экзотикой:

— Люблю панеллу! Это выпаренный натуральный сок сахарного тростника, который представляет собой порошок. Мой личный летний совет: смешать панеллу со вкусом маракуйи (или другими тропическими фруктами) и разбавить холодной газированной минералкой. Получается идеальный лимонад — легкий, тропический и очень бодрящий.

В руках у представителя бренда колумбийских продуктов - каскара (сушеная кофейная ягода) Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мятная свежесть

Данил, бариста из брянской кофейни — еще один любитель горячего:

— Даже в +30 я выбираю горячий фильтр, но с секретом — с мятой. Это сочетание дарит удивительную свежесть, мятное послевкусие охлаждает изнутри. Если хотите повторить дома: заварите обычный фильтр-кофе (но для этого нужна фильтр-машина) или кофе из дрип-пакетов, а потом просто добавьте пару капель экстракта мяты.

Профи предпочитает горячий фильтр с мятой Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мягкая бодрость

Саша, воронежский эксперт по матче, рассказывает:

— Матча — продукт на любителя, только если пробовать ту самую «придорожную пыль», которую часто продают под видом качественного чая. Настоящая матча — это совсем другая история. За месяц до сбора листья прячут от солнца: так в них накапливается L-теанин, который дает мягкую бодрость на несколько часов, без резких скачков давления и без удара по всему организму. Главное — никогда не заливайте ее кипятком — напиток сразу «умрет», потеряет цвет и пользу. Идеальная температура — 70-77 градусов. И обязательно используйте бамбуковый венчик, чтобы разбить комочки. Мой личный рецепт-фаворит в летний период — матча-тоник с малиновым сиропом. Готовится легко. Нужны: шот матчи, тоник, лед — все смешиваем и добавляем любимый сироп.

Специальный бамбуковый венчик для приготовления матчи Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Хороший тоник и качественный эспрессо»

Алина, шеф-бариста воронежской сетевой кофейни, «топит за классику»:

— Эспрессо-тоник — это вечное и незыблемое. Я фанат чистого вкуса: чтобы был только хороший тоник, лед и качественный эспрессо. Никаких лишних добавок — все гениальное просто.

«Пьем с коллегами литрами»

Бариста из Москвы Марина вообще поделилась секретом с производства:

— Наш производственный лайфхак на лето: берем побольше льда, заливаем лаймовым лимонадом, а сверху — фильтр-кофе. Мы пьем это с коллегами литрами, пока работаем в цеху, жарим зерно и слушаем музыку.

Матча Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Настаивать от 12 до 24 часов»

Воронежский бариста Денис признался, что в кофейне, где он работает, не готовят колд-брю, но именно его он предпочитает пить в жару:

— Важно понимать, что колд-брю — не заваренный кипятком кофе, который просто поставили в холодильник. — объясняет Денис. — Нужно залить молотый кофе холодной водой и оставить его настаиваться от 12 до 24 часов. Благодаря такой долгой «холодной» экстракции из зерна уходит лишняя кислотность и горечь. На выходе получается освежающий напиток с мягким вкусом.