Фото Полины Бесединой Фото: Предоставлено "КП".

В минувшие выходные у ворот воронежского Никитинского театра нарисовалась картина, далекая от театрального этикета: очередь на 32-градусной жаре, ожидание... Но не премьеры спектакля, а крупнейшего за последние годы регионального кофе-феста — «Кофедни». Он занял и улицу, и «сауну» внутренних залов театра. На опен-эйре с маркетом обжарщики презентовали редкие кофе-лоты. В фойе посетители били тату, участвовали в мастер-классах, слушали лекции про матчу (традиционный японский зеленый чай, растертый в тончайшую пудру) и разбирали нюансы растительного молока. А на консольном этаже бариста устраивали чемпионаты и дегустации. Подробнее о фестивале — в репортаже «Комсомолки».

Гости ждут, когда их пустят на фестиваль Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

"Кофедни" в Воронеже Фестиваль "Кофедни" в Воронеже проходил на площадке Никитинского театра

«Кофе как искусство»

У ворот гостей встречали сотрудники и выдавали распознавательные браслеты: красный или белый — посетитель; оранжевый — участник чемпионата, бариста, волонтер; зеленый — предприниматель. Открытая площадка радовала людей пестрыми красками, стендами разных кофеен, сладостями, музыкой, фотозоной в оттенках кофе:

— Не хочу хвастаться, но мы маленькой командой поклонников этого напитка сделали самое крупное кофейное мероприятие в городе. Скажу честно, до последнего сильно переживала «А вдруг никто не придет?», но ажиотаж не может не радовать. И я надеюсь, этот праздник станет доброй традицией для горожан, мы сможем встречаться, пробовать и открывать для себя новое, чтобы развивать кофейную культуру Воронежа, – поделилась Женя Зеленояблочная, главный организатор.

Организатор Евгения Зеленояблочная Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Она также объяснила задачу события: показать, что кофе – это тоже целое искусство. Поэтому создатели феста и выбрали именно площадку театра.

Повсюду там проводились каппинги (дегустация), где главное – раскрыть потенциал зерна и его послевкусие. День предлагали начать с цветочной Эфиопии, плавно перейти к тельному (то есть вязкому, плотному), ореховому бразильскому бленду, ощутить кислотность Кении или Колумбии и завершить дегустационный маршрут мягкой Мексикой. Такой вот своеобразный бюджетный туризм внутри воронежского двора получился.

Фото Полины Бесединой Фото: Предоставлено.

Арина Травина, Q-грейдер (сертифицированный «кофейный сомелье» международного уровня), судья премии «Обжарщик года», рассказала о самом интересном, на ее профессиональный вкус, напитке бодрости:

– Всем рекомендую «Колумбию Гуаву Банана» – тропический кофе с алкогольными нотами, сладкий, экстрактивный, классный. Он интересен тем, что прошел ферментацию натуральным методом и ограниченно анаэробным (в герметичных емкостях с полным или контролируемым отсутствием кислорода, - авт.) Благодаря бактериям и сахарам, которые накопились в кофейной ягоде, у него яркие оттенки ананаса и маракуйи. Это ни в коем случае не ароматизированный кофе.

Любители и профессионалы кофе. Фото Полины Бесединой Фото: Предоставлено.

Фильтр с перцем, панелла, каскара и матча

В помещении театра — настоящая баня. Посетители спасались от духоты кто чем: салфетками, веерами, двумя несчастными вентиляторами, которые героически пытались разогнать воздух. Но несмотря на климат «тропических лесов», никто не уходил. «Аншлаг» был дикий.

От духоты пытались спастись вентиляторами Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для автора этих строк сенсацией стала находка зерна из Анголы. Как пояснил менеджер одной из воронежских кофеен Максим, лот не появлялся на рынке более 30 лет:

— Зерно из этой страны входило в топ мировых экспортеров до середины семидесятых, но исчезло из-за затяжной гражданской войны.

Вкус кофе «на Анголе» где-то между Эфиопией и Колумбией: не такой «агрессивно-кислотный», как колумбийские сорта, но при этом глубже, чем привычная Эфиопия.

Максим, который рассказал о зерне из Анголы, тридцать лет отсутствовавшем на рынке Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль порадовал экспериментами, которые что в Москве, что в северной столице России, иногда проскакивают мимо из-за бешеного темпа и масштаба. Да, в Воронеже все камерно, но это и плюс — бариста и менеджеры уделяли гостям больше личного внимания. Много было и приятных бонусов: хороших скидок и подарков (стикеров, дрип-пакетов, то есть натурального молотого кофе, порционно упакованного в одноразовый фильтр со специальными «ушками»-креплениями)

Предлагали уникальный ассортимент. Так, ребята из Брянска привезли фильтры с перцем, с мятой, с ежевикой и с чесноком. Звучит как вызов рецепторам? Так и есть. А еще можно было бесплатно попробовать редкие зерна, матчу, большой выбор десертов и кондитерских изделий от разных брендов. Голодными уйти не было шансов.

Неожиданно на пробу воронежцам предложили экзотические напитки: панеллу (обезвоженный сок фруктов, сахарного тростника) и каскару (сушеную мякоть кофейной ягоды) из Колумбии.

Так выглядит каскара, которая по вкусу сильно напоминает отвар шиповника Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Презентовали разное молоко (от коровьей классики до альтернативы для латте-арта). Приправили это все образовательной программой, экспертными спичами и лекциями по всем фронтам, мастер-классами и даже наглядной демонстрацией процесса обжарки на специальных компактных приборах – ростерах.

Программа феста. Фото Полины Бесединой Фото: Предоставлено.

Минус в карму — погоде 4 июля и организации за невыносимую духоту в помещении (этот момент не продумали, но на следующий день феста дышалось уже легче из-за наступившей прохлады). А второй минус — за сбой в расписании. Лекции проходили не в заявленное время, то и дело сдвигаясь, меняясь местами, создавая некую суматоху. Суета на маленькой площадке, куда, по данным организаторов, должны были вместиться до двух тысяч человек за пару дней, сбивала с толку.

«Танечка, набадяжь на овсяном»

Отдельного внимания заслуживает тема альтернативного молока, к которой многие консерваторы до сих пор относятся с легким скепсисом. Долгое время и автор смотрела на него как на недоразумение: кокос, миндаль, банан — что это за компоты? Но на фестивале снобизм у многих был развеян в пух и прах.

Когда подходишь к стойке одного из маэстро кофейного дела и признаешься, что ищешь что-то сбалансированное, но категорически не сладкое, он не задумываясь выдает:

— Не сильно сладкий? Тогда овсянка, мисс! Танечка, набадяжь на овсянке девушке!

Попали в десятку. Оказалось, что овсяное молоко — это вовсе не «заменитель», а классный инструмент для создания идеальной текстуры. Оно не перебивает вкус самого кофе, а наоборот, делает его обволакивающим, бархатным и по-настоящему сливочным. В отличие от ореховых вариантов, овсянка не дает навязчивого привкуса и не делает напиток водянистым.

Фотозона. Снимок Полины Бесединой Фото: Предоставлено.

«Из каждого зерна можно выварить абсолютно разные чашки»

На консольном этаже кипели профессиональные страсти. Здесь корреспондент «КП-Воронеж» встретилась с судьей премии «Обжарщик года» Илоной Коломейцевой. На вопрос о том, что важнее всего в чашке, она ответила: «Сладость, кислотность и баланс». Но означает ли отсутствие одного из компонентов провал? Илона уверена, что все куда интереснее:

— Нет, я думаю, что из каждого зерна можно выварить абсолютно разные чашки. Кто-то любит более кислотные истории, кто-то — баланс. Зависит от того, на что ты изначально был настроен и что получил от этого. Не значит, что чашка не вкусная, это значит, что все чашки разные.

Фото Полины Бесединой Фото: Предоставлено "КП".

«Человек — самое главное»

Прямо под зоной чемпионатов, вниз по лестнице, нас ждала «отдушина» фестиваля — прохладный лекторий. Вячеслав Якимов, основатель кофейни, разбирал тренды: от моктейлей (безалкогольных аналогов известных миксов) до внедрения коллагена и изотоников в меню. Разговор быстро перешел от маркетинговых вызовов к вечному спору: что важнее — техника или мастер?

— Человек — самое главное, — подчеркнул Вячеслав. — Если бариста не следит за процессом и изменениями — это плохо, а профессионал подбирает разные сценарии и знает, как в них поступить. Вчера я работал, и полдня кофе лился идеально, а потом — бах! И при тех же действиях он перестал. Есть много факторов, и они все задействованы.

К слову, статистика воронежских кофеен неумолима: несмотря на все эксперименты с «инновациями», в топе продаж по-прежнему классический капучино, а среди сиропов бессменный лидер — соленая карамель.

Получив порцию теории, мы решили перейти к практике и узнали, как применить знания профи на обычной домашней кухне.

Вот пара лайфхаков, которые сделают ваше утреннее заваривание чуть интереснее:

1. Турка: 20 г кофе на 80 мл воды. Греем до пенной «шапочки», потом убираем турку с огня, чтобы пена осела. Повторяем трижды. В финале — процеживаем через сито, чтобы не пить «труху». В кофе очень классно добавить мяту или шотландский крем. А если вам нравится молочный напиток, то можно добавить чуть-чуть безлактозного молока. Потому что если вы добавите классическое, то оно просто у вас расслоится, и это будет отвратительно.

2. Капельная кофеварка: 80 г кофе на 500 мл воды. Добавьте щепотку лимонной кислоты или дольку лимона, полежавшего в сахаре. Этот «кислый дуэт» ценят профи.