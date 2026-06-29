Нововоронежская АЭС поставила рекорд по наградам на региональном конкурсе пресс-служб промышленных предприятий

Фото - Матвей Тангинский

26 июня в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) состоялась церемония награждения победителей IV конкурса «Пресс-служба — индустрия коммуникаций»*.

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС поставило рекорд конкурса, выиграв сразу три первых места в номинациях «Пресс-контакт», «Работа с первым лицом», «Социальная и экологическая инициатива».

«Информационное пространство вокруг Нововоронежской АЭС сейчас настолько многогранно, я даже не ожидала, что его так можно раскрыть, по-новому взглянуть на атомную энергетику, непрямолинейно, непримитивно, реализовать столько интересных проектов, вкладывая в них новые посылы, чтобы тема стала понятной и интересной всем», - отметила главный редактор издания «Промышленные вести» г. Воронежа Валентина Тертерян.

В свою очередь, руководитель Управления коммуникаций НВАЭС Ирина Червакова выступила с инициативой ввести в V юбилейный конкурс, который пройдет в следующем году, новую номинацию «Антикризисные коммуникации», как никогда важную в условиях сегодняшнего времени.

Всего на конкурс поступило 50 заявок от пресс-служб предприятий Воронежской области. Впервые к участию в этом году были приглашены другие регионы. В одной из номинаций победу одержала пресс-служба завода из Тамбовской области.

«Пресс-служба — это не просто структурное подразделение, это стратегический актив компании. Именно она формирует тот самый человеческий облик производства, создает его репутацию, укрепляет доверие. В эпоху высокой конкуренции за человеческий капитал во многом от мастерства коммуникаторов и медийщиков зависит, захотят ли молодые ребята связать свою судьбу с заводом, будут ли гордиться своей профессией и видеть в ней перспективу. Пресс-служба делает историю наших предприятий живой и понятной, наполняет ее лицами, знаниями, смыслами», - сказал президент Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Александр Андреев.

Руководитель Управления пресс-службы Правительства Воронежской области Андрей Цветков отметил неравнодушие, профессионализм, искреннюю заинтересованность пресс-служб и отделов по связям с общественностью в развитии промышленности, одной из ведущих и важнейших отраслей экономики.

После подведения итогов участники конкурса отправились в Нововоронеж для знакомства с городом атомщиков и положительной практикой PR-коммуникаций Нововоронежской АЭС. В Информационном центре НВАЭС гостям показали историю развития российской атомной энергетики и проекты, которые сегодня госкорпорация «Росатом» реализует по всему миру. Среди них — строительство инновационных энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+» в Турции, Бангладеш, Венгрии и других странах.

Впервые такой проект был реализован именно на Нововоронежскй АЭС. В этом году исполняется 10 лет с момента пуска инновационного энергоблока №6 НВАЭС. О том, что технологии ВВЭР прочно вошли в моду на встрече с медийщиками рассказал директор предприятия Владимир Поваров. Коммуникационщики получили ответы на вопросы о том, как АЭС выстроила работу с населением, как ведет профориентационную работу с молодежью, почему атомщики активно участвуют в чемпионатах профмастерства, какие реализует проекты по развитию территории.

Справка.

*Конкурс «Пресс-служба — индустрия коммуникаций» направлен на повышение профессионализма PR-специалистов и выявление эффективных инструментов в сфере информационного сопровождения бизнеса. Его организаторами выступили ВГТУ, издание «Промышленные вести» при поддержке регионального Союза промышленников и предпринимателей, регионального Союза машиностроителей. В этом году конкурс проходил по 10 номинациям.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС