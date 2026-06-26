Руководитель воронежского «Факела»: «Набираем пул спонсоров и возвращаем воспитанников»

Дмитрий Кондратов. Из соцсетей ФК «Факел».

25 июня генеральный директор воронежского «Факела» Дмитрий Кондратов пообщался с местными журналистами. Уроженец Тбилиси рассказал о карьерном пути, отмел все сомнения относительно строительства новой арены на месте снесенного ЦСП и позитивно отреагировал на гипотетический трансфер Артема Дзюбы.

РАБОТА С БАНКАМИ

Кроме того, 36-летний функционер затронул еще ряд животрепещущих вопросов, включая поиск спонсоров, создание бренда и аренды молодых игроков.

Кондратов признался, что воронежский «Факел» останется самой бедной командой в РПЛ, так как бюджет будет на уровне прошлого сезона. Что касается поиска новых спонсоров, то клуб попытается заинтересовать представителей банковской сферы. Впрочем, серьезных и больших вливаний здесь и сейчас ждать не приходится.

Дмитрий Кондратов и главный тренер «Факела» Олег Василенко (справа). Фото из соцсетей ФК «Факел».

- Сейчас задача набрать пул спонсоров, которые в предстоящей кампании посмотрят работу клуба, и уже через год некоторые из них останутся с нами на других условиях и других деньгах, - поделился планами Кондратов.

ЛУЧШЕ ИГРАТЬ, ЧЕМ СИДЕТЬ

По мнению 36-летнего функционера, Лука Багателия уже не вернется в «Факел». Велик шанс, что он подпишет полноценный контракт с «Волгой», за которую во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды.

Тем временем, гендир «Факела» считает, что молодым футболистам лучше играть в ФНЛ или второй лиге, чем сидеть на банке в РПЛ.

- Есть исследования больших клубов: футболисты растут в конкурентной обстановке, но играя. Если ты будешь играть десять минут, ты не получишь знания об игровых моделях. Можно сколько угодно тренироваться, но, когда выходишь на поле - это другая ситуация. Молодым нужно играть. Если ты понимаешь, что не будешь играть, лучше уходить.

ПРО ИДЕИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

Кондратов считает, что должен привлекать спонсоров за счет сильного бренда, цифр и репутации.

- Когда я прихожу к федеральным спонсорам, не все относятся к «Факелу» так, как в Воронеже. Они говорят: «Вы вечно бьетесь, ни во что не играете, скучные, консервативные, с вами нельзя экспериментировать. Спонсоры, которые ушли, почти все говорят одно и то же: «Дим, 150 идей - ноль реализаций». При этом креативная команда хорошая, но ничего не делаете публично. И главное - они не понимают, конвертируется ли наша заполняемость в деньги. Я не могу просто говорить: «Мы «Факел», у нас полный стадион, давайте». Так не работает.

ПРО ВОРОНЕЖСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

Новый гендир уверен, что «Факелу» необходима преемственность.

- Воронежские парни должны возвращаться в клуб и передавать опыт молодым, чтобы те понимали, куда приехали. Нужны люди, которые объяснят, что и как устроено. Главный тренер не может уделять внимание каждому. Мне не хватает таких людей. Понравилось, как общается Лебеденко. Хотелось бы, чтобы в клубе работали те, кого болельщики знают и любят.

Дмитрий Кондратов. Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

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