В Нововоронеже прошёл общегородской выпускной бал «Юность Атомграда-2026»

Фото Александра Мешкова

В Нововоронеже, городе-спутнике Нововоронежской АЭС состоялся общегородской выпускной бал «Юность Атомграда-2026». 148 нововоронежским одиннадцатиклассникам вручили аттестаты об окончании школы.

На торжественной церемонии во Дворце культуры наград за особые успехи в учебе удостоились 46 школьников: 25 из них получили золотые медали, 21 выпускник - серебряные.

Специальными призами отметили выпускников, наиболее отличившихся в интеллектуальной, волонтёрской, творческой, спортивной деятельности.

«Треть наших выпускников получили медали, и это один из лучших результатов во всей Воронежской области. Это колоссальный труд самих школьников. Большая заслуга здесь принадлежит педагогам, руководителям учебных заведений, и родителям, которые направляют своих детей. Очень важно помочь ребятам определиться с выбором учебного заведения, где выпускники смогут в полной мере проявить себя и стать профессионалами своего дела», - сказал временно исполняющий полномочия главы г. Нововоронежа Евгений Чирков.

В это же время в Нововоронежском политехническом институте - филиале НИЯУ МИФИ завершили обучение 159 студентов средне профессионального образования. Красные дипломы получили 40 выпускников.

«Атомная промышленность нуждается в талантливых и высококвалифицированных молодых специалистах. Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники получали хорошее образование и работали в родном городе. Не зря Нововоронеж называют кузницей кадров для специалистов атомной отрасли всего мира. И мы, конечно же, особенно рады будем, если вы после окончания вуза придете работать на Нововоронежскую АЭС, где мы создали все условия для реализации потенциала молодежи», - отметил заместитель директора по экономике и финансам НВ АЭС, депутат Воронежской областной Думы Николай Нетяга.

По сложившейся традиции официальную часть бала венчала передача символической эстафеты. Выпускники 2026 года торжественно вручили будущим одиннадцатиклассникам статуэтку танцующих девушки и юноши, которые держат в руках бегущий по орбите электрон.

«Не до конца осознаю, что прощаюсь со школой. Очень быстро пролетели эти 11 лет. Сегодня я получаю серебряную медаль и для меня это ценная награда, так как она досталась мне с большим трудом. Все это время меня поддерживали родители, бабушки, дедушки и, конечно же, мои друзья. Думаю, что в дальнейшем у меня все получится, без проблем поступлю в вуз», - поделился эмоциями выпускник школы №1 г. Нововоронежа Александр Колосов.

Завершилось мероприятие вальсом, который выпускники исполнили на площади перед Дворцом культуры.

Справка:

В России до 2042 года запланировано строительство 38 энергоблоков. Для реализации амбициозных задач концерну «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») необходимо привлечь 150 тыс. новых сотрудников. Из них 33% должны составлять выпускники вузов и колледжей.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» активно занимается подготовкой молодых кадров и созданием специализированных образовательных программ, помогая школьникам, студентам и молодым специалистам получать нужное им в жизни образование.