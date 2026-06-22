Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Коминтерновский районный суд 22 июня поставил точку в громком деле Антона Гусева – 32-летнего мажора-водителя, устроившего пьяную аварию на улице Хользунова в Воронеже, в которой погибла выпускница местного журфака Лера Султанова. Ему вынесен суровый приговор - 9 лет за решеткой, в колонии общего режима, а не в колонии-поселении, на что он так надеялся. Также Антон Гусев должен компенсировать 10 млн рублей семье погибшей девушки. «Фольксваген Гольф», за рулем которого молодой человек находился в момент жуткой аварии, подлежит конфисковали в пользу государства.

Антон Гусев готовится выслушать приговор Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЩЕНОК СТАЛ ПРИМАНКОЙ ДЛЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ

История, потрясшая Воронеж своей циничностью, тянулась с 3 сентября 2025 года. Тогда 22-летняя Лера Султанова села в «Фольксваген» к Антону Гусеву, своему знакомому, которого не видела несколько лет. Молодой человек настойчиво уговаривал ее встретиться, пообещав подарить щенка и даже прислал фото собаки, чтобы развеять сомнения девушки. Лера согласилась, но этот вечер стал для нее последним.

Трагедия развернулась на улице Хользунова, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Однако Антон Гусев, находясь в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения (в его крови нашли 3,65 промилле — это концентрация, при которой у человека наступает глубокая кома или летальный исход), летел со скоростью не менее 80 км/ч. Он решил пойти на опасный обгон и на полном ходу врезался в припаркованную фуру. Удар был чудовищной силы: авто отбросило на проезжавший в попутном направлении «Рено Логан». Весь удар пришелся в правую часть салона «Гольфа» — именно туда, где сидела девушка. Лера Султанова погибла мгновенно. Виновник же аварии, будучи в крови, отделался сотрясением мозга.

Выслушав приговор, Антон Гусев только кивнул Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОБЕГ И «ЧУДЕСНОЕ» ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

Дальнейшее поведение Антона Гусева красноречиво характеризует его личность. Придя в себя в больнице, он оттуда сбежал. И не просто скрылся от врачей, а покинул страну. Его экстрадировали из Беларуси спустя несколько месяцев — он пытался залечь на дно.

В ходе расследования вскрылась еще одна шокирующая деталь: на момент смерти Леры за Антоном Гусевым числилось около 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Система его не останавливала, а наказания казались для него пустым звуком. После возбуждения уголовного дела долги перед государством чудесным образом были моментально погашены — видимо, появилась мотивация избежать дополнительных претензий со стороны закона.

Судья отправил мажора на 9 лет в колонию общего режима Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 ЛЕТ ИЛИ 15?

На стадии прений гособвинитель предложила назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы, но с рядом жестких дополнительных санкций: запрет на управление автомобилем на 5 лет, конфискация автомобиля и полное возмещение ущерба потерпевшей стороне.

Однако потерпевшая сторона, представляющая интересы матери погибшей студентки, посчитала этот срок малым. Адвокат Ксения Новикова напомнила, что Антон Гусев уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В 2022 году он был оштрафован на 200 тысяч рублей — но это не научило его уважать закон.

Фото предоставлено мамой Леры Анной

Шокирующей деталью стало количество нарушений, зафиксированных Госавтоинспекцией за рулем Lexus, оформленного на родственника: 114 нарушений. Финансовая составляющая также вызвала вопросы: более 70 банковских счетов, на которые регулярно поступали суммы в миллионах рублей при отсутствии официального трудоустройства.

Ксения Новикова попросила назначить 15 лет колонии общего режима, лишить прав на 6 лет и обязать возместить моральный вред в полном объеме.

Адвокат Антона Гусева парировала, что погибшая своими действиями нарушила правила общественной безопасности, так как добровольно села в автомобиль к пьяному водителю и сама употребляла алкоголь.

Виновник аварии пытался по бумажке разжалобить мать погибшей девушки Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО И ПРИГОВОР

В последнем слове Антон Гусев обратился к матери погибшей:

- Я совершил большую ошибку — сел за руль нетрезвым. Из-за этого произошел несчастный случай, в котором погиб хороший человек. От всего сердца прошу прощения.

Судья, изучив все обстоятельства, принял решение. Приговор был жестче, чем запрос прокуратуры (которая просила колонию-поселение), но мягче, чем требовала потерпевшая сторона (15 лет). Антон Гусев получил 9 лет колонии общего режима — то есть реального, строгого заключения.

Автомобиль, ставший орудием убийства, конфискован в доход государства. Семья погибшей получит компенсацию в 10 миллионов рублей.

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