Антон Гусев полностью признал вину

7 мая в Коминтерновском районном суде Воронежа началось судебное следствие по громкому уголовному делу о жутком смертельном ДТП, в котором погибла молодая выпускница журфака Лера Султанова. Пьяный мажор Антон Гусев на Фольксвагене, пассажиркой которого она была, протаранил припаркованную фуру на улице Хользунова. Удар пришелся прямо на ту сторону, где сидела девушка. Прежде чем прокурор зачитал предъявленное обвинение, виновник выступил с заявлением.

«Я НАКАЗАН НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

В Воронеже началось судебное следствие по делу о жутком ДТП, в котором погибла студентка ВГУ

На скамье подсудимых — 32-летний Антон Гусев. Для Воронежа он той страшной аварии, которая произошла 3 сентября 2025 года, стал известной персоной: статус местного «мажора», десятки неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, судимость за пьяную езду и, наконец, статус беглеца, которого ловили через границу. Но цена его «шалостей» — человеческая жизнь.

Гусев причитал обращение к матери погибшей

В зал суда вошла Анна Устьянцева. Мама Леры Султановой держалась из последних сил, но плакала все время. Именно к ней обратился Антон Гусев, когда судья предоставил ему слово. Он достал листок бумаги и, заикаясь, прочитал.

Просто и безэмоционально:

— Я не справился с управлением, в результате чего смертельно травмировал вашу дочь Султанову Валерию. У меня не было никакого злого умысла. Я ни в коем случае не хотел причинить вред вашей дочери. Я осознаю, что своими-то действиями причинил большую скорбь, которую ничем невозможно восполнить. Поверьте мне, что я также наказан на всю свою оставшуюся жизнь. Мне с этим придется жить дальше.

Он читал, что виноват. Обещал выплатить деньги за похороны и моральный вред «по мере финансовых возможностей». А затем прозвучало то, что заставило мать погибшей девушки сжаться и задрожать:

— Но обращаюсь к вам через суд, прошу у вас прощения за то, что совершил. Прошу не настаивать на строгом наказании.

Антон Гусев попросил прощения

50 ШТРАФОВ И ПОБЕГ В БЕЛАРУСЬ

Антону Гусеву инкриминируют сразу два тяжких состава: ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, имеющим судимость) и п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Максимальная планка по совокупности приговоров — до 15 лет колонии.

История тянется с 3 сентября 2025 года. Тогда 22-летняя Лера села в «Фольксваген» к Антону Гусеву, своему знакомому, которого не видела несколько лет. Он уговаривал ее встретиться, пообещав подарить щенка и даже прислал фото собаки. Та согласилась… В его крови нашли 3,65 промилле — это тяжелейшая степень опьянения. Но даже в таком состоянии он решил обгонять.

И пообещал возместить вред

На улице Хользунова (разрешенная скорость — 60 км/ч) он летел все 80, пошел на опасный маневр и на полном ходу врезался в припаркованную фуру. А затем авто отбросило на проезжавший в попутном направлении Рено Логан. Удар пришелся в правую часть салона — туда, где сидела девушка.

Перечень травм, которые перечислил прокурор, занял несколько минут: множественные переломы, разрывы внутренних органов, несовместимые с жизнью повреждения. Лера Султанова погибла мгновенно. Сам Антон Гусев был в крови, но выжил. Отделался, как потом выяснилось, сотрясением.

А дальше — характер. Придя в себя в больнице, он оттуда сбежал. И не просто скрылся, а покинул страну. Объявлялся в федеральный розыск, его экстрадировали из Беларуси спустя несколько месяцев.

Более того, стала известна шокирующая деталь: на момент смерти Леры за Антоном Гусевым числилось около 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Система его не останавливала. После возбуждения уголовного дела долги чудесным образом были моментально погашены — видимо, появилась мотивация.

Анна, мама Валерии, посчитала слова Гусева неискренними

«ЗА 8 МЕСЯЦЕВ — НИ ОДНОГО ЗВОНКА»

Свидетельство матери прозвучало тяжелее любых экспертиз. Анна Устьянцева ответила на вопрос журналистов об извинениях подсудимого:

— Эти извинения неискренние. Потому что за 8 месяцев мне ни разу никто не позвонил, не выразил соболезнования и не извинился. То, что он сразу скрылся от следствия и затягивал процесс — это отсутствие искренности. Хочу, чтобы суд был справедлив. Это безответственный человек, который должен понимать: за поступки нужно нести ответственность.

Ее позицию поддержала адвокат Ксения Новикова, обратив внимание на поведение Антона Гусева сразу после аварии.

— В зале он прочитал красивые бумажки, но подтекст не соответствовал словам. Мы допросили свидетеля-очевидца. Она была на месте ДТП, там были другие люди, которые ей сказали: будучи в сознании, потерпевший даже не пытался оказать помощь Лере. Он думал исключительно о себе, — заявила защитник.

По словам Ксении Новиковой, все телефоны - представителя потерпевшего и мамы погибшей - находятся в делах уголовного дела. Они были в полном распоряжении сторон защиты. Но никто не пытался связаться. Ни сам Антон Гусев, ни его семья не предложили помощи.

— Никто не предложил помощи. Ни финансовой, ни моральной. Поэтому мы считаем, что исправить этого человека может исключительно реальное лишение свободы.

Свидетели рассказали, что в машине у Гусева была бутылка алкоголя

ТРЕБОВАНИЕ: НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ

Адвокат потерпевшей подчеркнула, что Гусев и раньше привлекался к уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Но эта мера, как и лишение прав, эффекта не дала.

— Наступила трагедия. Человек потерял дочь. Мы будем настаивать на адекватном сроке — в районе 10 лет лишения свободы, не меньше. Это будет соответствовать интересам государства и защите других людей от подобных «водителей», — резюмировала Новикова.

Сам Антон Гусев во время судебного заседания признал вину «в полной мере». Но для потерпевшей стороны срок признания не имеет значения, когда за спиной у подсудимого — побег за границу, бутылка вина между сиденьями покореженной машины и 50 неоплаченных штрафов за опасное вождение. И Валерия, которой навсегда останется 22 года.

