Июльское подорожание - фейк: когда в Воронеже реально повысят «коммуналку»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В некоторых воронежских СМИ появилась информация о том, что с 1 июля жителям Воронежской области повысят тарифы на коммунальные услуги. Однако власти это опровергли. Очередной рост платы перенесли с 1 июля на 1 октября для всех регионов. Это решение приняли на федеральном уровне еще в 2025 году.

Напомним, осенью в среднем коммунальная плата вырастет на 9,9% с допустимым отклонением в 3%. Для большинства воронежцев рост составит 11,9%. Ранее министерство по государственному регулированию тарифов области уже согласовало новые цены.

Так, с 1 октября холодная вода станет дороже на 12%, 40,94 рубля за кубометр. Водоотведение подорожает до 46,79 рубля.

Тариф на электроснабжение вырастет на 11,3% и составит 6,7 рубля за киловатт в час в первом диапазоне, при потреблении до 1500 киловатт. Во втором и третьем диапазоне для потребителей будут применять повышающий коэффициент.

За газ жителям региона с 1 октября придется платить на 9,6% больше, это 12,07 рубля за 1 кубометр.

Отопление и горячая вода подорожают в среднем на 13%, новый тариф в составит 4175 рубля за 1 Гкал и будет разниться в зависимости от поставщика услуги.

Плата за вывоз мусора вырастет в зависимости от оператора на 8,8%, в среднем это будет 790,17 рубля за кубометр.

Для наглядного примера мы взяли платежку за май в однокомнатной квартире нового дома площадью 29,7 квадратных метров с одним жильцом. В этом месяце общая сумма по квитанции составила 3441,76 рубля. Если взять за основу средний рост тарифа на 11,9%, то с октября размер коммунальной платы по квитанции с аналогичным потреблением составит на 378,50 рубля больше, то есть 3820,27 рубля.