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НовостиОбщество19 июня 2026 9:53

Воронежские власти опровергли информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

Изменение тарифов на коммуналку ожидается с 1 октября
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежских соцсетях муссируют сообщения, что с 1 июля поднимут тарифы на коммуналку. Региональные власти назвали эту информацию недостоверной.

- Дата индексации тарифов была перенесена с 1 июля 2026 на 1 октября 2026 года еще в прошлом году и коснется всех регионов страны. Такое решение было принято на федеральном уровне. Сообщение об индексации тарифов с 1 июля 2026 года также опровергла ФАС России, - отметили в министерстве тарифного регулирования Воронежской области.

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