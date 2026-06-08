Центром притяжения оставался цветочный коридор Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Анна», «Бесси», «Карл», «Валькирия», «Анастасия», «Ред Грейс», «Дашенька», «Верочка» — сорта пионов 6 и 7 июня звучали в воронежском Ботаническом саду чаще, чем имена самих посетителей. И это — лишь малая часть из 300 видов цветов, представленных на IV межрегиональном фестивале «Воронежские пионы». Гости этого цветочного карнавала под музыку саксофона ныряли в махровые шапки соцветий, вдыхая лето, пробовали терпкий пионовый чай вприкуску с местной жимолостью, узнавали секреты гербария и слушали про новый сорт «Ботсад ВГУ», который воронежский селекционер Алексей Бредихин посвятил стойкости этого места.

Новый сорт Алексея Бредихина "Ботсад ВГУ" Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Он относится к редкой группе кактусовых»

Вдоль длинного ряда белоснежных столов, уходящих в глубину «Липовой аллеи», выстроилась очередь из ваз с пионами. Цветы стояли так плотно друг к другу: белые, кремовые, нежно-розовые и ярко-малиновые бутоны занимали все пространство, едва оставляя место для узких табличек с названиями. Два дня подряд посетители по-детски тянули любопытные носы к густым соцветиям. Ботсад в эти дни напоминал большущий гудящий улей. Повсюду можно было услышать: «Волшебство!», «Я такого еще не видела!».

На фестивале играла живая музыка Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Пионовый фестиваль — уже четвертый у нас в ботсаду, — рассказывает Лилия Лепешкина, чье цветочное имя так перекликается с темой праздника. — Это очень крутая коллаборация с пионоводами Воронежа. И не только, ведь для создания коллекции под открытым небом растения нам передавали со всей страны. Фестиваль посвящен сортовому разнообразию: в мире насчитывается до 10 тысяч видов, а у нас сегодня представлено порядка трехсот сортов. Подобные выставки регулярно проходят на базе ботсадов Москвы и Петербурга, и воронежские энтузиасты там тоже участвуют.

Лилия, к слову, оказалась ценителем совсем других растений:

— Вы не поверите, я люблю самые обычные полевые цветы. Ромашки, васильки — это мое. Я специалист по дикорастущей и редкой флоре, изучаю инвазионные виды, которые были случайно или специально завезены и стали агрессивными. Например, борщевик Сосновского, дуб красный, клен американский. Я занимаюсь этим вопросом с акцентом на сохранение нашей аборигенной флоры.

Забегая вперед, она поделилась с корреспондентом «Комсомолки» историей нового «именного» пиона:

— У нас есть невероятный селекционер Алексей Бредихин, он выводит новые сорта, недавно создал цветок и назвал его в честь нас — «Ботсад ВГУ». Испытания сеянцы проходили прямо здесь. Он очень интересен по расцветке: когда распускается, лепестки кажутся немножко помятыми, лохматыми. В этом я вижу, кстати, красивую отсылку — наш сад же зарождался как база практик для студентов, сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, был разгромлен в девяностые, но постепенно восставал, словно этот «мятый» сорт.

Организатор фестиваля Лилия Лепешкина Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следом за Лилией слово берет сам Алексей Бредихин, председатель клуба «Пионоводы Воронежа»:

— Пионами я занимаюсь порядка 20 лет. Сначала это было просто коллекционирование, после увлечение перешло еще в селекцию, потому что всегда хотелось создать что-то новое, — признается Алексей. — Выводить пионы — ну, как бы, здесь нет ничего сложного и в то же время это не так просто. Надо иметь знания и терпение, потому что семена пионов всходят на второй-третий год. Плюс до цветения им еще расти порядка пяти лет. То есть это должно пройти около семи лет после посева, а до этого надо еще подобрать родительские пары, чтобы знать, кто будет отец, кто мать, приблизительно рассчитать, что получится. В результате 99% того, что получается, приходится выбрасывать, потому что это отходы селекции.

Пионовод Алексей Бредихин Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

О своем детище — сорте «Ботсад ВГУ» — селекционер говорит с особой теплотой:

— Он относится к редкой группе кактусовых. Есть много махровых, шаровидных, японской формы, а кактусовые отличаются цветками с острыми концами. В основном существуют зеленоватые, беловатые, пока еще не существует желтых. Но вот мой сорт один из немногих с ярко-розово-малиновой окраской, плюс еще он достаточно махровый, а в основном кактусовые пионы не махровые — они в виде ромашек. Я селекцией занимаюсь последние 10 лет, и пока у меня порядка 15—20 зарегистрированных сортов. Это немного, но сеянцев сотни, поэтому каждый год в постоянном поиске.

Стол с призерами среди сортов Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это растение воздействует на весь организм»

Одной из самых оживленных точек на фестивале была площадка фармфакультета. Посетители продегустировали необычные напитки и варенья, приготовленные из урожая ботсада:

— Мы предлагаем гостям чай из лепестков пиона «Уклоняющегося» и из его корня, — рассказывает фармацевт Карина, разливая по стаканчикам настой. — Это растение воздействует на весь организм, обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.

Фармацевты разливают чай из пионов Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чай из лепестков получился очень легким, скорее, неинтересным на вкус, как обычная кипяченая вода с едва уловимым цветочным флером. А вот напиток из корня — это совсем другая история, на любителя. Он терпкий, с землистым привкусом и отчетливой горчинкой. Фармацевты предупредили, что это серьезный растительный концентрат, который требует умеренности и осторожности.

Пока одни дегустировали ботанические новинки и исследовали «пионариум», другие погружались в тайны фауны. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни дегустировали ботанические новинки и исследовали «пионариум», другие погружались в тайны фауны. Фестиваль оказался богат на сюрпризы: в тени деревьев развернулись экспозиции, посвященные «невидимым» обитателям сада. Воронежцы с интересом рассматривали редкие виды пауков и насекомых, а отдельный блок даже посвятили летучим мышкам — специалисты центра «Наша природа» подробно рассказывали об этих ночных жителях. Здесь же проходили мастер-классы по составлению гербария: ботаники показывали, как правильно собирать и засушивать растения, чтобы они сохраняли свой облик на долгие годы.

Серьги в виде пионов на одной из организаторов феста Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«В нашей жизни есть цветы — и это радость»

Центром притяжения все же оставался цветочный коридор. Под защитной сеткой, в мягком рассеянном свете, зачарованные гости перемещались вдоль бесконечных ваз. Кто-то замирал и в деталях рассматривал причудливую форму бутонов, кто-то делал селфи на фоне ярких, нежных или даже, по-своему, дерзких цветов. А были и те, кто просто наслаждался ароматом тысяч пионов и ощущением причастности к красивому и живому празднику.

Справа пионовод Зинаида Дворникова Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Пионами я занимаюсь с 2014 года. Как вышла на пенсию, решила наконец-то окружить себя красотой, — с улыбкой рассказывает пионовод Зинаида Дворникова. — Поверьте, это удивительные растения: бывают и травянистые, и редкие гибриды — всего не перечислишь. Мой личный фаворит — «Ред Грейс», его я особенно люблю. А посмотрите, какие у нас нынче роскошные желтые сорта, это все гибриды!

Люди фотографировали цветы и вдыхали аромат лета Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зинаида тут же переходит к практическим советам:

— Главное правило — не залить. Пионы очень чувствительны к избытку влаги, могут начать гнить. Но и ухаживать за ними нужно серьезно: и от вирусов защищать, и поливать с умом. Если стоит сильная жара, делайте вокруг куста небольшую канавку и выливайте туда сразу ведро, а лучше два воды. Поливать нужно обильно, но редко — достаточно раза в две-три недели.

Оглядывая цветущую аллею, Зинаида восторгается:

— В нашей жизни есть цветы — и это радость.

Фестиваль пионов в Воронеже Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале, кстати, не обошлось без народного голосования за «Пион года». Звание фаворита досталось сорту «Кабошон» — белоснежный, пышный и выразительный, он покорил гостей своей нежностью и роскошностью.

Фестиваль был одним из самых красочных с начала июня Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Помимо выбора зрителей, на площадке наградили лучшие селекционные образцы. Специальные медали фестиваля вручили сортам, которые экспертное жюри признало выдающимися по форме, окрасу и устойчивости. «Медалисты» заняли почетные места на центральных столах аллеи.

Под защитной сеткой, в мягком рассеянном свете, зачарованные гости перемещались вдоль бесконечных ваз Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше фото и видео с цветочного фестиваля можно посмотреть на канале «КП-Воронеж» в МАХ.