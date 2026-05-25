Воронежский ботанический сад готовится к фестивалю пионов

Местная коллекция этих цветов сейчас считается крупнейшей среди всех ботсадов лесостепной зоны

В первые выходные лета, 6 и 7 июня, Липовая аллея Ботанического сада превратится в огромную цветущую фотозону. Здесь в четвертый раз развернется межрегиональный фестиваль «Воронежские пионы». Повод для гордости весомый, ведь местная коллекция этих цветов сейчас считается крупнейшей среди всех ботсадов лесостепной зоны. На то, чтобы собрать и вырастить более 300 уникальных сортов, ушли годы совместной работы ученых и увлеченных воронежских цветоводов. Об этом сообщила администрация сада в своем телеграм-канале 20 мая.

Субботняя программа стартует в 10:00 под живой саксофон. На открытии запустят народное голосование — гости сами выберут самый красивый цветок этого года. Дальше начнутся экскурсии в закрытый пионарий, лекции о главных мировых трендах (вроде коралловых сортов и старинной французской классики), прогулки к хищным растениям в подземную оранжерею и погружение в настоящие тропики.

Воскресенье посвятят секретам идеального сада. Опытные пионоводы расскажут, как защитить цветы от болезней без жесткой химии и как вырастить на своем участке редкие пионы-хамелеоны или эффектные желтые гибриды. Интрига разрешится в 15:00, когда организаторы подсчитают голоса и объявят сорт-победитель. Атмосферу оба дня будут дополнять артисты студии исторического танца «Каменный мост».

Кстати, вся эта цветочная роскошь — заслуга Клуба «Пионоводы Воронежа». Энтузиасты круглый год вручную ухаживают за огромной коллекцией, проводят ревизию сортов и следят за их здоровьем. Полюбоваться результатами их труда и сделать классные кадры можно будет в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

