«Дикая мотивация и упертость»: как врач из Воронежской области стал мировым рекордсменом

Днем он внимательно изучает рентгеновские снимки в районной больнице, а вечером превращается в атлета со сверхчеловеческой выносливостью. История 31-летнего Алексея Гетманова – это рассказ о том, как сельский паренек нашел в себе силы сменить жизненный вектор и стать первым на мировом пьедестале.
Алексей родился и вырос в селе Лиски Воронежской области. Здесь, среди простых деревенских дворов, и началась его дружба с перекладиной. Главным тренером в жизни будущего рекордсмена стал отец. Он не заставлял сына тренироваться силой, а действовал мудро – личным примером. Отец сам постоянно занимался спортом и своими руками мастерил инвентарь: гири, штанги, тренажеры.
В подростковом возрасте, когда многие сверстники выбирали сомнительные компании, Алексей выбрал перекладину. Подтягивания стали его «базой». Он пробовал бег, многоборье, лыжи, но именно турник оказался личной территорией побед.
Сегодня Алексей живет в поселке Подгоренский – здесь он снимает квартиру недалеко от работы и налаживает свой простой быт.
Его профессиональный путь – это отдельный рекорд стойкости. Окончив ВГМУ им. Бурденко в Воронеже, в 2018 году он пришел работать педиатром в Подгоренскую районную больницу. Пять лет был на «передовой»: один врач на поликлинику, роддом и инфекционное отделение – бесконечные ночные дежурства и огромная ответственность.
К 30 годам Алексей почувствовал эмоциональное истощение.
– Я слишком близко принимаю все к сердцу. В какой-то момент понял: либо ухожу из медицины, либо меняю специальность, – признается он.
Выбор пал на рентгенологию. Отучившись в ВГМУ на кафедре инструментальной диагностики, в августе 2025 года доктор Гетманов вернулся в родной коллектив Подгоренской РБ, но уже в новой роли. График с 8.00 до 14.00 позволил врачу наконец сбалансировать жизнь и спорт.
Мировой пьедестал Алексей приметил еще в 2015 году. Тогда он наткнулся на результат: американский спортсмен за 24 часа подтянулся 4321 раз. Гетманов решил бросить вызов самому себе. Дома, без камер и судей, он начал свой личный суточный марафон и победил, сделав за те же сутки 4326 подтягиваний.
– Это был неофициальный рекорд, чисто для себя – чтобы понять, могу ли я физически это сделать, – скромничает Алексей.
С тех пор его тренировки приобрели научный подход.
В 2020 году он установил личный невероятный рекорд – 8193 подтягивания за 24 часа. Результаты спортсмена в других интервалах тоже поражают: 12 часов – 5200 раз, шесть часов – 2780. Если Алексею нужно будет подтянуться за один подход «на максимум», он без подготовки выдаст 70–80 повторений.
Методика нашего героя уникальна: короткие подходы по три подтягивания с отдыхом всего в 5–15 секунд. Эта система позволяет атлету сохранять идеальную технику. Но Алексей предупреждает: к таким нагрузкам он шел годами. Еще в 2023-м делал 3000 подтягиваний в неделю и считал, что это много. Сейчас его норма – 6000–8000 повторений за те же семь дней. «Начни я так сразу, все закончилось бы плохо», – уверен он.
Когда речь заходит о секретах такой активности, Алексей честно отвечает: «Дикая мотивация и упертость». А вот любителей спортивного питания его ответ может удивить.
– По питанию, между нами говоря, все весьма грустно, – смеется рекордсмен. – Готовить я умею, но мне просто жалко тратить на это время.
Вместо выверенных диет его топливом служит дисциплина: шестичасовые тренировки каждый день. Сразу после завершения рабочего дня в больнице начинается его «вторая смена». Сначала – два-три часа бега для выносливости. Затем – час на турнике, за который он делает до 1200 подтягиваний. После этого – силовая «подсобка» с гирями и гантелями, работа над техникой и завершающая ходьба.
Сегодня Алексей Гетманов – официальный мировой рекордсмен в подтягиваниях за 15 минут, 30 минут и три часа. Его достижения официально зарегистрированы международной системой «Интеррекорд» (INTERRECORD). Авторитет этой организации настолько высок, что в ходе судебного спора с Guinness World Records (Книгой рекордов Гиннесса) была официально подтверждена правомерность деятельности «Интеррекорда» как независимого регистратора.
Несмотря на мировое признание, Алексей остается верен своим корням. Каждые выходные он спешит из Подгоренского в родное село Лиски.
– Помощь родителям, бабушкам и дедушкам по хозяйству – это мой «сельский кроссфит», – смеется атлет. – Там тренировки становятся более расслабленными, но физический труд не прекращается.
Вне спорта и медицины Алексей – вдумчивый читатель. Его страсть – история России и мира.
Наш герой пока не обзавелся собственной семьей, но уже точно знает: когда у него будут дети, он пойдет по пути своего отца. Будет мотивировать и показывать пример, но никогда не станет принуждать. Ведь его собственный опыт доказал: только то, что выбрано сердцем, приводит к мировым рекордам.