«Дикая мотивация и упертость»: как врач из Воронежской области стал мировым рекордсменом

Методика Алексея уникальна: короткие подходы по три подтягивания с отдыхом всего в 5–15 секунд.

Днем он внимательно изучает рентгеновские снимки в районной больнице, а вечером превращается в атлета со сверхчеловеческой выносливостью. История 31-летнего Алексея Гетманова – это рассказ о том, как сельский паренек нашел в себе силы сменить жизненный вектор и стать первым на мировом пьедестале.

Лискинская закалка

Алексей родился и вырос в селе Лиски Воронежской области. Здесь, среди простых деревенских дворов, и началась его дружба с перекладиной. Главным тренером в жизни будущего рекордсмена стал отец. Он не заставлял сына тренироваться силой, а действовал мудро – личным примером. Отец сам постоянно занимался спортом и своими руками мастерил инвентарь: гири, штанги, тренажеры.

В подростковом возрасте, когда многие сверстники выбирали сомнительные компании, Алексей выбрал перекладину. Подтягивания стали его «базой». Он пробовал бег, многоборье, лыжи, но именно турник оказался личной территорией побед.

Фото из архива героя публикации.

Испытание медициной

Сегодня Алексей живет в поселке Подгоренский – здесь он снимает квартиру недалеко от работы и налаживает свой простой быт.

Его профессиональный путь – это отдельный рекорд стойкости. Окончив ВГМУ им. Бурденко в Воронеже, в 2018 году он пришел работать педиатром в Подгоренскую районную больницу. Пять лет был на «передовой»: один врач на поликлинику, роддом и инфекционное отделение – бесконечные ночные дежурства и огромная ответственность.

К 30 годам Алексей почувствовал эмоциональное истощение.

– Я слишком близко принимаю все к сердцу. В какой-то момент понял: либо ухожу из медицины, либо меняю специальность, – признается он.

Выбор пал на рентгенологию. Отучившись в ВГМУ на кафедре инструментальной диагностики, в августе 2025 года доктор Гетманов вернулся в родной коллектив Подгоренской РБ, но уже в новой роли. График с 8.00 до 14.00 позволил врачу наконец сбалансировать жизнь и спорт.

Суточный вызов и рекорды

Мировой пьедестал Алексей приметил еще в 2015 году. Тогда он наткнулся на результат: американский спортсмен за 24 часа подтянулся 4321 раз. Гетманов решил бросить вызов самому себе. Дома, без камер и судей, он начал свой личный суточный марафон и победил, сделав за те же сутки 4326 подтягиваний.

– Это был неофициальный рекорд, чисто для себя – чтобы понять, могу ли я физически это сделать, – скромничает Алексей.

С тех пор его тренировки приобрели научный подход.

В 2020 году он установил личный невероятный рекорд – 8193 подтягивания за 24 часа. Результаты спортсмена в других интервалах тоже поражают: 12 часов – 5200 раз, шесть часов – 2780. Если Алексею нужно будет подтянуться за один подход «на максимум», он без подготовки выдаст 70–80 повторений.

Фото из архива героя публикации.

Тренировки и секреты

Методика нашего героя уникальна: короткие подходы по три подтягивания с отдыхом всего в 5–15 секунд. Эта система позволяет атлету сохранять идеальную технику. Но Алексей предупреждает: к таким нагрузкам он шел годами. Еще в 2023-м делал 3000 подтягиваний в неделю и считал, что это много. Сейчас его норма – 6000–8000 повторений за те же семь дней. «Начни я так сразу, все закончилось бы плохо», – уверен он.

Когда речь заходит о секретах такой активности, Алексей честно отвечает: «Дикая мотивация и упертость». А вот любителей спортивного питания его ответ может удивить.

– По питанию, между нами говоря, все весьма грустно, – смеется рекордсмен. – Готовить я умею, но мне просто жалко тратить на это время.

Вместо выверенных диет его топливом служит дисциплина: шестичасовые тренировки каждый день. Сразу после завершения рабочего дня в больнице начинается его «вторая смена». Сначала – два-три часа бега для выносливости. Затем – час на турнике, за который он делает до 1200 подтягиваний. После этого – силовая «подсобка» с гирями и гантелями, работа над техникой и завершающая ходьба.

Врач из Воронежской области стал мировым рекордсменом по подтягиванию

«Сельский кроссфит»

Сегодня Алексей Гетманов – официальный мировой рекордсмен в подтягиваниях за 15 минут, 30 минут и три часа. Его достижения официально зарегистрированы международной системой «Интеррекорд» (INTERRECORD). Авторитет этой организации настолько высок, что в ходе судебного спора с Guinness World Records (Книгой рекордов Гиннесса) была официально подтверждена правомерность деятельности «Интеррекорда» как независимого регистратора.

Несмотря на мировое признание, Алексей остается верен своим корням. Каждые выходные он спешит из Подгоренского в родное село Лиски.

– Помощь родителям, бабушкам и дедушкам по хозяйству – это мой «сельский кроссфит», – смеется атлет. – Там тренировки становятся более расслабленными, но физический труд не прекращается.

Фото из архива героя публикации.

Вне спорта и медицины Алексей – вдумчивый читатель. Его страсть – история России и мира.

Наш герой пока не обзавелся собственной семьей, но уже точно знает: когда у него будут дети, он пойдет по пути своего отца. Будет мотивировать и показывать пример, но никогда не станет принуждать. Ведь его собственный опыт доказал: только то, что выбрано сердцем, приводит к мировым рекордам.