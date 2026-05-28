Спортсмен из Воронежской области установил новый мировой рекорд по подтягиваниям

Имя Алексея Гетманова внесли в Реестр рекордов России Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Житель города Лиски Воронежской области Алексей Гетманов вписал свое имя в историю мирового спорта, продемонстрировав невероятную физическую выносливость. Наш земляк сумел установить новый мировой рекорд, показав выдающийся результат в дисциплине по количеству подтягиваний на турнике за фиксированное время. За 30 минут Алексей подтянулсч 537 раз. Об этом сообщили в районной администрации 28 мая.

Уникальное спортивное достижение было установлено во время получасового марафона. Кстати, этим результатом он еще и существенно превзошел свой собственный прошлый рекорд, который составлял 450 повторений.

Достижение лискинского атлета уже получило официальный статус. Эксперты Международной системы регистрации рекордов Interrecord проверили видеозапись и условия выполнения упражнения, после чего официально подтвердили мировой рекорд и внесли имя Алексея Гетманова в Реестр рекордов России.

