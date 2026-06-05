Воронежская область и Иран наметили новый экономический курс: итоги ПМЭФ-2026

фото: Правительство Воронежской области

Площадка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)продолжает быть точкой для стратегических межрегиональных альянсов. 4 июня здесь состоялась рабочая встреча делегации Воронежской области с представителями Исламской Республики Иран во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джалали Каземом.

«НЕСМОТРЯ НА ВЫЗОВЫ, МЫ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ»

Открывая переговоры, первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов отметил: несмотря на серьезные внешние вызовы, с которыми столкнулась республика, наш регион демонстрирует готовность расширить двусторонние контакты. Речь идет об экономике, торговле, науке и гуманитарной сфере.

фото: Правительство Воронежской области

ЧТО РЕГИОН МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ИРАНУ?

Министр экономического развития области Людмила Запорожцева конкретизировала повестку, выделив несколько блоков взаимовыгодного партнерства.

Воронежский экспорт (востребовано в Иране):

Продукция АПК: зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар, халяль.

Промышленные решения: современная сельхозтехника, энергетическое и насосное оборудование, кабельная продукция.

Иранский импорт (интерес для Воронежа):

Традиционные товары: плодоовощная продукция, сухофрукты, орехи, текстиль.

фото: Правительство Воронежской области

НАУКА, СТУДЕНТЫ И ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Особый акцент в переговорах был сделан на образовательной и научной кооперации. Воронеж готов принимать иранских студентов, организовывать академические обмены и запускать совместные исследования.

- Мы готовы делиться с иранскими коллегами опытом в таких областях как ирригации, точное земледелие, селекция сельскохозяйственных культур, борьба с вредителями и болезнями. Предлагаем организацию краткосрочных программ для иранских специалистов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, - подчеркнула Людмила Запорожцева.

ЧТО ДАЛЬШЕ: ВИЗИТ И ДОКУМЕНТЫ

По итогам встречи достигнуты договоренности: делегация Исламской Республики Иран посетит Воронежскую область с официальным визитом. Ожидается, что именно в ходе этого визита стороны подготовят и подпишут пакет двусторонних документов о межрегиональном сотрудничестве.

Ранее на полях ПМЭФ-2026 делегация Воронежской области встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья.