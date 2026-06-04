Воронежская область на ПМЭФ-2026: рывок в цифровое будущее и выход на африканский трек

Фото: Правительство Воронежской области

Северная столица стала местом принятия важных решений для Воронежской области. Делегация региона провела серию знаковых встреч на Петербургском международном экономическом форуме, охватив как внутреннюю модернизацию системы образования с помощью крупнейшего банка страны, так и внешнеполитический вектор — расширение сотрудничества с Республикой Ангола.

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КЛАССАХ: ПАРТНЕРСТВО СО СБЕРОМ

3 июня вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов скрепили подписями соглашение о системной трансформации регионального образования. Документ предполагает переоснащение учебной среды: от школьных кабинетов до университетских аудиторий.

фото: ПАО Сбербанк

Благодаря сотрудничеству банка и правительства, в школах, колледжах и вузах региона появятся современные IT-пространства, коворкинги и лаборатории. Ключевое отличие — доступность для всех жителей области, желающих освоить цифровые профессии. Особый акцент сделан на подготовку кадров для экономики, работающей на базе искусственного интеллекта.

Программа включает:

1) Повышение квалификации учителей информатики, математики и методистов (от больших данных до кибербезопасности);

2) Проведение хакатонов, олимпиад и ярмарок вакансий для прямого контакта молодежи с работодателями;

3) Запуск совместных образовательных программ с применением платформенных решений и AI.

- Вместе с Правительством Воронежской области мы поможем преподавателям развивать свое мастерство и расти в профессии. Наша цель — превратить каждый кабинет информатики в точку притяжения талантов, где школьники и студенты создают реальные технологические проекты, а затем остаются работать в родном регионе, — прокомментировал Михаил Чачин.

Данил Кустов добавил, что власти региона во главе с губернатором Александром Гусевым видят в соглашении инструмент для закрепления молодых кадров.

- Уверены, что это соглашение поможет не только повысить качество образования, но и создать условия для трудоустройства молодых специалистов в родном регионе благодаря прямым контактам с работодателями на ярмарках вакансий, хакатонах и стажировках, - резюмировал первый вице-премьер.

Фото: Правительство Воронежской области

АНГОЛЬСКИЙ МОСТ: ОТ УЧЕБЫ — К ЭКОНОМИКЕ

Также воронежская делегация провела первые на ПМЭФ-2026 международные переговоры высокого уровня. Данил Кустов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья. На переговорах также присутствовали министр экономического развития Людмила Запорожцева и министр здравоохранения Игорь Банин.

Ключевым «мостом» между регионом и африканским государством стало образование. Десятки специалистов в ключевых отраслях экономики Анголы — выпускники воронежских вузов, и эта традиция продолжается. Студенты из этой африканской страны сегодня вновь обучаются в столице Черноземья.

Стороны обсудили расширение сотрудничества далеко за пределы гуманитарной сферы. Воронежская область готова предложить Анголе:

- Экспорт минеральных удобрений, энергооборудования и ирригационных систем для сельского хозяйства,

- Поставки промышленных товаров и продовольствия.

В ответ регион заинтересован в импорте ангольского кофе, фруктов и рыбы.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

По итогам переговоров с ангольской стороной достигнута договоренность о побратимстве Воронежской области с одной из крупнейших провинций Анголы для укрепления торгово-экономических связей. А также договорились о визите африканской делегации в Воронеж.