Сергей Лукин: «Сельскохозяйственные обслуживающие потребительские кооперативы могут задохнуться в бюрократических коридорах»

Фото пресс-службы Сергея Лукина

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса. Ключевой темой обсуждения стал концессионный механизм в жилищно-коммунальной сфере. В мероприятии принял участие депутат Воронежской областной Думы, председатель профильного комитета Сергей Лукин.

Прозвучавшие на заседании цифры заставляют задуматься. На сегодняшний день на сферу ЖКХ приходится 85% всех заключённых концессионных соглашений между государством и частными компаниями. Казалось бы, бизнес идёт в отрасль. Однако при детальном анализе картина меняется: для последующего ремонта и использования инвесторам передано всего 13% объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Причины такого положения дел известны: экономическая непривлекательность объектов, бюрократические барьеры и высокие кредитные ставки.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев жёстко и точно охарактеризовал ситуацию: «Немалое количество концессий, которые потом расторгаются, долгие годы судятся, считают убытки, частенько ещё эти истории заканчиваются уголовными делами». Вместе с тем сенатор отметил и положительные примеры - когда концессионное соглашение грамотно просчитано, инвестор выбран правильно и нет промашки. Однако таких кейсов пока меньшинство.

Особенно остро проблема стоит в малых городах: там окупаемость проектов практически нулевая из-за низкого потребления услуг. Кроме того, не хватает квалифицированных управленцев, способных вести такие проекты от идеи до прибыли. Немаловажно, что без ответственного собственника сети ветшают, что приводит к авариям и перебоям в подаче тепла и воды, а в конечном счёте - к постоянному потоку жалоб жителей во все инстанции.

Сергей Лукин, в свою очередь, поднял ещё одну важную тему - тарифы для сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся водоснабжением на селе.

21 апреля Президент Владимир Путин провёл встречу с представителями муниципального сообщества, в ходе которой руководитель одного из сельских поселений рассказал об успешной работе некоммерческих организаций - сельскохозяйственных обслуживающих потребительских кооперативов в сфере водоснабжения. Водонапорные башни и вся система водоснабжения находятся в их управлении, вопросы у населения отсутствуют, кооперативы справляются.

Однако есть проблема. В соответствии с 416-м Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченный орган отказывает этим кооперативам в утверждении тарифа на новый период регулирования. Президент пообещал, что вопрос будет проработан.

К Сергею Лукину также неоднократно обращались главы сельских поселений с этой проблемой, просили обозначить её на высоком уровне.

Депутат предложил включить этот вопрос в решение Совета.

- Если мы хотим, чтобы концессии в ЖКХ работали, а чистая вода приходила в каждый дом на селе, тариф должен быть справедливым и реальным. Иначе кооперативы, которые сегодня спасают сельское водоснабжение, просто задохнутся в бюрократических коридорах, - подчеркнул экс-сенатор.