Сотрудники Нововоронежской АЭС стали обладателями трех наград главной премии признания атомной отрасли

Автор фото - Виктория Еремина, из архива УКом НВАЭС.

2 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер (г. Москва) прошла церемония награждения победителей XIII отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Определение победителей проходило в 60 номинациях.

В специальной номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» «Эффективность» первое место заняла команда главных инженеров российских АЭС, в состав которой вошел и главный инженер НВ АЭС Олег Романенко. В 2025 году атомные станции России достигли рекордного коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) - свыше 87%, это один из лучших показателей среди мировых операторов атомной генерации. Отметим, что Олег Романенко вышел в финал премии уже третий раз.

Специальный приз председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» получила команда Электроэнергетического дивизиона «Эксплуатация АЭС в условиях КТО и СВО». В составе команды дивизиона — заместитель начальника службы безопасности НВ АЭС Алексей Бобин, для которого это второй финал премии: в 2020 году он уже брал 3 место в номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов».

Второе место в номинации «Оперативный персонал» занял машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 Георгий Башкиров. Он сочетает безаварийную эксплуатацию с активной научной, преподавательской и общественной деятельностью.

«Я не ожидал, что попаду в число финалистов премии «Человек года Росатома». Поверил, только когда увидел перед собой пригласительные билеты на церемонию. Я работаю на АЭС чуть больше 2 лет, а мое имя уже вошло в тройку лучших работников нашего дивизиона. Отдельное спасибо хочется сказать своей родной АЭС и турбинному цеху №6. Руководство дает возможность работать, расти, развиваться, поощряет все мои инициативы», - сказал машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 НВАЭС Георгий Башкиров.

Справка:

Отраслевая программа признания «Человек года Росатома» проводится 13-й раз с целью признания достижений лучших работников атомной отрасли. Критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей Росатома и профессиональные качества. За 12 лет в программе признания приняли участие свыше 28 000 работников отрасли. Награды получили более 3200 финалистов.

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС