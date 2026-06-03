«Единая Россия» провела мониторинг развития образовательной инфраструктуры в Подгоренском районе

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Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина совместно с руководителем отдела образования администрации Подгоренского района, активом партии и представителями родительского сообщества провели рабочий выезд в образовательные учреждения муниципалитета. Они оценили текущее состояние школ и детских садов, а также обсудила планы по развитию инфраструктуры.

В ходе визита особое внимание было уделено Белогорьевской школе – объекту культурного наследия регионального значения, построенному в 1912 году по заказу Острогожского уездного земства. Депутат осмотрела фасад и спортивный зал здания. По итогам осмотра выявлена необходимость замены оконных конструкций – вопрос взят в работу.

Положительным примером эффективного взаимодействия стала ситуация в одном из местных детских садов. Благодаря инициативе директора и поддержке районной администрации здесь провели капитальный ремонт и благоустроили прилегающую территорию.

Также Ольга Ортина отметила обстановку в Сергеевской школе. В 2027 году здесь запланированы ремонтные работы в рамках модернизации образовательной инфраструктуры. Проект реализуется при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Особую благодарность депутат выразила директору, возглавляющей учреждение более 20 лет. Её профессионализм и преданность делу способствуют развитию школы и высоким достижениям учащихся.

В Первомайской школе выявлен ряд задач по улучшению условий обучения: необходим ремонт фасада здания и дополнительное оснащение учреждения. Вместе с тем отмечены и позитивные перемены – благодаря совместным усилиям обновлена мебель в столовой, а несколько лет назад в рамках партийного проекта открыта «Парта Героя», которая служит важным элементом патриотического воспитания школьников.

Ольга Ортина подчеркнула, что в период летних каникул ведётся активная работа по подготовке комфортных и безопасных условий для учащихся к новому учебному году. Партия «Единая Россия» на постоянной основе проводит мониторинг школ и детских садов по всей стране в рамках реализации Народной программы и профильных партийных проектов. Цель этих инициатив – развитие образовательной инфраструктуры и повышение качества обучения.

«Достигнутые успехи стали возможны благодаря инициативным людям на местах — директорам школ, педагогам, сотрудникам администрации района. Их ежедневный труд на благо образовательных учреждений – основа позитивных изменений в сфере образования», – отметила парламентарий.