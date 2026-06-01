Сергей Лукин: «Важно не только построить. Важно, в чьи руки передать»

Десять вечнозелёных туй высадили у корпуса на улице Каляева - как символ признательности тем, кто строил, ремонтировал, оснащал и обустраивал это медицинское учреждение. У каждого дерева установлена памятная табличка с названием компании или именем человека и указанием конкретного вклада.

АО «Специализированный застройщик «ДСК» получил сразу две таблички: за возведение нового хирургического корпуса на улице Вайцеховского (2019–2023 гг.) и за строительство радиотерапевтического корпуса на улице Электросигнальной (2023–2024 гг.).

Депутат Воронежской областной Думы, бывший врач онкоцентра, а ныне ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Иван Мошуров горячо поблагодарил собравшихся и вспомнил, с чего всё начиналось:

- Помню, как мы приехали в полуразрушенное здание - сегодня там поликлиника, исторический Дом Вигеля. Некоторые тогда говорили, что ничего не выйдет. Но я чётко запомнил слова нашего губернатора Александра Гусева, который сказал, что «приехал сюда не для того, чтобы услышать, как всё трудно и может не получиться, а чтобы проект состоялся». И всё получилось.

Затем, напомнил Иван Мошуров, началось строительство хирургического корпуса на Вайцеховского, а позже - радиотерапевтического корпуса на Электросигнальной. Оба здания возведены Домостроительным комбинатом.

Депутат Воронежской областной Думы Сергей Лукин, принявший участие в торжественной высадке, поделился воспоминаниями о том, как создавался онкоцентр:

- Я хорошо помню, как всё начиналось. На федеральном уровне вместе с Алексеем Васильевичем Гордеевым, в Совете Федерации с Галиной Николаевной Кареловой, с губернатором Александром Викторовичем Гусевым мы буквально пробивали этот сложный, дорогостоящий, но жизненно важный проект.

С технологической точки зрения, по словам Лукина, объект стал серьёзным вызовом:

- Мы столкнулись с необходимостью принимать инженерные и технические решения, которые в обычной практике предусмотреть невозможно. Проектная документация задаёт направление, но жизнь вносит коррективы: сложные грунты, ограниченная территория. Тем не менее, высококлассные специалисты ДСК создали один из самых уникальных объектов не только в Воронежской области - высокотехнологичный медицинский центр соответствует самым современным стандартам.

Лукин подчеркнул, что сегодня на учёте в диспансере состоит более 70 тысяч онкологических больных, и в новом центре они получают именно ту помощь, которая необходима.

- Важно не только построить объект. Важно, в чьи руки он попадает. Благодарен Ивану Петровичу и Руслану Ивановичу Мошуровым, настоящим патриотам медицины, за то, что они приняли центр в надёжные руки и творят в нём настоящее чудо: возвращают людям здоровье.

Сергей Лукин напомнил, что АО «СЗ «ДСК» занимается не только коммерческими объектами: приоритет отдаётся социальной сфере - детским садам, школам, больницам, поликлиникам, спортивным комплексам:

- Компания создаёт комфортную среду для жизни. И эта потребность будет расти с каждым годом, потому что жизнь требует движения вперёд. Мы продолжим строить объекты разной направленности. И важно, чтобы они были востребованы людьми, украшали наш прекрасный город и делали его лучше.