Владимир Сериков: К вопросам поддержки бойцов СВО мы относимся с особым вниманием на всех уровнях власти

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Вопросы касались поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции, благоустройства.

Ветеран СВО Иван Занин обратился к председателю заксобрания региона с просьбой посодействовать в трудоустройстве на государственную службу. Иван – профессиональный военный. Пошёл защищать Родину в первых рядах. Получив ранение, вернулся домой, в Данков.

Сейчас Иван возглавляет данковский общественный Совет ветеранов, проводит патриотические встречи с подрастающим поколением.

- Чувствую, что готов служить Родине и на государственной службе. У меня на это много сил и энергии, - отметил молодой человек.

Спикер облсовета Владимир Сериков взял этот вопрос в работу, связался с главой Данковского округа для поиска совместного решения. В ближайшее время Ивану подыщут рабочее место.

Ещё один ветеран СВО Иван Аксенов обратился с просьбой о поддержке бойцов на фронте. Подразделению, где он проходил службу, для выполнения боевых задач требуются дроны, квадроциклы и эвакуационные тележки. Помощь будет оказана при участии всего депутатского корпуса.

Также к спикеру облсовета обратилась инициативная группа из Липецка. Общественники просили отремонтировать дорогу по бульвару Шубина и благоустроить пешеходную зону.

Представитель мэрии, который принимал участие в приеме, заверил жителей, что работы будут сделаны в течение 3 квартала этого года. Финансирование в размере 13 миллионов рублей уже доведено до профильного ведомства.

В рамках ремонта снимут повреждённый верхний слой асфальта, положат новое полотно, установят дорожные знаки, нанесут разметку. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений будут выполнены работы по обустройству пешеходного перехода, установке дорожного ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофоров.

Кроме того, на приёме был поднят вопрос замены уличного освещения в 11 и 12 микрорайонах Липецка. По словам представителя мэрии, уже намечен план по замене 300 светильников на энергоэффективные на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Ход выполнения работ председатель облсовета Владимир Сериков взял на личный контроль.

- Больше всего вопросов ко мне поступает в части поддержки наших бойцов и их семей. Сейчас это приоритет. Мы к ним относимся с особым вниманием на всех уровнях власти, решаем, в том числе и за счёт привлечения внебюджетных средств - отметил спикер облсовета Владимир Сериков. - На депутатский контроль также взял и благоустройство областного центра. Эти вопросы будут решены совместно с мэрией.

Напомним, Владимир Сериков проводит личные приёмы жителей на регулярной основе. Записаться на них можно в рабочее время по телефону +7(4742)27-44-56 или оставить обращение онлайн на сайте областного парламента.