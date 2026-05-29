Лето на максимум: T2 откроет маджентерею в усадьбе «Скорняково-Архангельское»

Крупнейшие события этого лета пройдут 20 июня, 11 июля и 29 августа на территории старинной усадьбы «Скорняково-Архангельское». T2 подготовила для всех гостей площадки комфортную лаундж-зону, яркие инсталляции и подарки, а для своих абонентов запустила скидку 15% на билеты.

Первое масштабное событие – музыкальный фестиваль «Не только джаз на пруду» – состоится 20 июня. Хедлайнером мероприятия станет Антон Беляев и Therr Maitz. Также для гостей выступят Beautiful Boys, Миша Хорев, Трио Олега Аккуратова и Marissa Moore. T2 откроет на территории усадьбы маджентерею – стильное пространство для летнего отдыха и максимальных впечатлений. Оператор подготовил для гостей комфортную лаундж-зону с цветущим садом, мороженое, интересные активности, падел-турнир и подарки.

Традиционно T2 и «Скорняково-Архангельское» запустили специальное предложение для абонентов Т2 – скидку на билеты 15%. Промокод доступен в программе лояльности «Больше» на сайте или в мобильном приложении Т2. Со скидкой можно посетить все летние фестивали, в том числе «НеКупала» и «Дети. Воздух. Счастье».

Усадьба «Скорняково-Архангельское» – одна из главных фестивальных площадок Черноземья, где с 2016 года проходят крупные музыкальные события. Ежегодно летние мероприятия посещает более 15 тысяч человек из разных городов России. T2 поддерживает фестивали усадьбы с 2023 года.

Егор Бормусов, директор по маркетингу T2:

«T2 уже четвертый год поддерживает фестивали в усадьбе “Скорняково-Архангельское”, и в этом сезоне мы решили сделать это еще ярче. “Маджентерея” – это уникальное пространство, где наш фирменный цвет становится символом лета, музыки и драйва. Но это еще не все, мы построили большой маджентовый корт, запустили серию интерактивных активаций, конкурсов с призами для всех гостей. Хотим, чтобы каждый посетитель почувствовал энергетику бренда через действие: сыграл в падел, выиграл мерч, сделал фото у инсталляции или просто отдохнул в лаундж-зоне с цветущим садом. Мы считаем особенно важным поддерживать подобные события в области, которая находится рядом с приграничными регионами, и дарить людям позитивные эмоции».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Летние фестивали в усадьбе “Скорняково-Архангельское” каждый год собирают поклонников современной музыки и ярких шоу из Воронежа, Липецка, Москвы и других городов. Клиенты T2 любят культурные мероприятия под открытым небом и с удовольствием пользуются нашим специальным предложением – скидкой 15% на билеты. В этом году сотрудничество T2 и “Скорняково-Архангельское” вышло на новый уровень – мы стали титульным партнером крупнейших летних мероприятий. Мы очень ценим возможность быть вовлеченными в такие масштабные события и разделить впечатления с тысячами людей: создавать для гостей комфортную среду для отдыха, дарить яркие эмоции и, конечно, обеспечивать качественную связь».

